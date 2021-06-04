Искусственные зубы начали клеить на присоски

Акриловая челюсть идеально прилегает к десне благодаря присоскам. Фото: nektarnik.com.ua

9 июня 1822 году в США врач из Нью-Йорка Чарльз Грэм запатентовал искусственную челюсть. Затем начал массовое производство своего изобретения, которое сразу стало настоящей сенсацией.

Впервые делать протезы зубов начали египтяне. В колониальный период испорченные зубы считались корнем всех болезней. Кариес лечили, удаляя зуб и заменяя золотым или из слоновой кости.

Но именно Грэм поднял протезирование зубов на новый уровень. Он предложил делать вставную челюсть не из природных материалов - фарфора или слоновой кости, а из пластмассы.

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Современные стоматологи предлагают два варианта решения вопроса утраченных зубов - имплантация и протезы. В первом случае ряд восстанавливается с помощью отдельных несъемных искусственных зубов, которые фиксируются во рту за счет установленных в челюсть титановых имплантатов. Таким образом кажется наиболее приемлемым с точки зрения надежности и эстетики.

Однако имплантация большого количества отсутствующих зубов часто невозможна из-за атрофии костной ткани. Сегодня вставные зубы делаются из акрила, с помощью 3D-моделирования идеально подгоняются для прилегания. Фиксируются они за счет эффекта присоски - стоит пациенту закусить конструкцию, из-под нее выходит лишний воздух, и она надежно прилегает к десне. Искусственная челюсть оснащается кламмерами - крепежными элементами, которые располагаются на опорных зубах.

Любая съемная конструкция должна крепиться за наличные соседние зубы, иначе она просто не будет держаться во рту. А для этого необходимо наличие хотя бы 2-3-х своих зубов. Если же их нет, пациенту нужно готовиться в имплантации - в челюсть будет установлено несколько мини-имплантатов, которые и станут креплениями.

Такие опорные зубы нужны не только для фиксации, но и для правильного распределения нагрузки при жевании. Если их нет, конечно быстро повреждается.

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