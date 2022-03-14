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понедельник, 14 марта 2022 11:15

Инсулин начали выдавать бесплатно

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Инсулин начали выдавать бесплатно
promin

В период военного положения инсулин будут предоставлять бесплатно. Такое решение приняло Правительство, сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

Указали изменения в вопросах реимбурсации - процесса, посредством которого система здравоохранения влияет на доступность лекарственных препаратов и медицинских услуг для населения - лекарственных средств. В частности, по доплатам за препараты инсулина.

Поэтому субъектам хозяйствования по договорам о реимбурсации осуществляется полное возмещение стоимости (реимбурсация) препаратов инсулина из госбюджета.

Доплата с пациентов не взимается, положения относительно частичного возмещения стоимости препаратов инсулина, расчета суммы доплаты за препараты инсулина, уплачиваемые пациентами аптечному учреждению, не применяются.

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Вот список аптек, где в условиях войны можно получить инсулин: https://bit.ly/apteky_insul.

Аптеки с инсулином можно найти с помощью сервиса Tabletki.ua https://tabletki.ua/uk/.

В три больницы города Херсон завезен инсулин. Его можно получить у врача, при себе нужно иметь рецепт от эндокринолога.

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