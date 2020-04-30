Хирург Иванчук рассказал, в чем разница между открытой и закрытой ринопластикой

Пластический хирург Максим Иванчук. Фото: fakty.ua

Желание изменить форму и размер носа сегодня ни у кого не вызывает удивления. Пластическая хирургия не стоит на месте, и те операции, которые раньше считались чрезвычайно сложными, сейчас делаются быстро и безболезненно благодаря инновационному медицинскому оборудованию.

В списке наиболее востребованных пластических операций неизменно находится ринопластика – оперативное вмешательство, которое позволяет избавиться от врожденных и приобретенных дефектов носа, а также качественно изменить его внешний вид. Современные доктора проводят ринопластику двумя способами – закрытым и открытым. Пластический хирург Иванчук Максим рассказал, в чем разница между этими способами, и какой из них все-таки лучше.

Процедура ринопластики проводится как по медицинским, так и по эстетическим показаниям. В число медицинских показаний входят:

- Деформация носа после перенесенных травм.

- Врожденные деформации носа.

- Искривленная носовая перегородка.

- Затрудненное дыхание.

Как показывает практика Иванчука Максима, большинство пациентов хотят сделать ринопластику исключительно из эстетических соображений. Так, кого-то не устраивает форма носа, кого-то - размер, а кого-то - слишком маленькие или большие ноздри.

Разница между открытой и закрытой ринопластикой

Иванчук Максим рассказал, что разница между двумя способами состоит в процедуре проведения операции. При открытой ринопластике пластический хирург делает разрезы с внешней стороны носа, на его срединной части, и отслаивает верхний слой кожи. Этот метод считается более легким, поскольку доктору видна вся область оперирования. Главный минус этого метода состоит в сложном реабилитационном периоде для пациента, а плюс – свободный доступ хирурга к перегородке носа.

В клинике Максима Сергеевича по большей мере используют закрытую ринопластику, ведь она менее травмоопасна и не оставляет после себя видимых шрамов. Закрытая ринопластика – метод оперирования, при котором хирургические манипуляции проводятся непосредственно во внутренней части носа. Пластический хирург рассказал, что многие врачи предпочитают проводить открытую ринопластику из-за боязни осложнений. Закрытую ринопластику выбирают специалисты с многолетним опытом работы в сфере медицины, для которых ринопластика уже давно стала обычной операцией. По словам Иванчука Максима, преимущество закрытой ринопластики состоит в том, что она полностью исключает возможность повреждения артерий, которые находятся на кончике носа. При этом способе восстановление проходит намного быстрее, чем при открытой пластике носа.

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