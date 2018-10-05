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пятница, 05 октября 2018 11:31

Грипп уже здесь: в Украине начали фиксировать увеличение больных

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Грипп уже здесь: в Украине начали фиксировать увеличение больных
В Украине уже начали фиксировать заболевания гриппом. Фото: УНИАН

В Украину уже пришел грипп. Медики называют ситуацию необычной, потому что рост количества больных наблюдался уже в сентябре.

Все случаи заражения произошли в Украине - никто из больных за границу не выезжал, сообщает ТСН.

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В этом году ожидают 3 штамма вируса. Среди них, так называемый "свиной грипп" - "Мичиган". Остальные - "Сингапур" и "Колорадо". Активно распространяться они начнут в конце ноября, а пик эпидемии вирусологи прогнозируют в январе.

"Высокая температура, головная боль и слабость - с такими симптомами обратились 3 семьи в одну из больниц Киева. Медики подтвердили грипп группы B. Из-за тяжелого протекания болезни 3 детей госпитализировали", - говорится в сюжете.

По прогнозу медиков, эпидсезон заболеваемости гриппом начнется с октября 2018-го и продлится до мая 2019-го.

Чтобы защититься от гриппа, надо заранее сделать прививку. Так как в этом году сезон заболевания начнется с октября, не стоит тянуть с этим вопросом.

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Дата
05
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