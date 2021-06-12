Городская власть раздает подарки прививки от коронавируса

Людям после вакцинации дарят книги Фото: focus.ua

12 июня во Черновцах начали работать пункты прививки от COVID-19. Для стимуляции людей к вакцинации, люди получают призы от городского совета.

Первый и 50-й вакцинированы получили книги о Буковине, а 50-й вакцинирован человек - часы от горсовета.

Так передает газета Молодой буковинец.

В общем ожидают в этих 2 дня вакцинировать 2 тыс человек, отмечает газета Молодой буковинец.

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Прививают Черновцов препаратом CoronaVac китайского производства бригады городской поликлиники №1,3 и Кицманской больницы

Работать они в течение выходных с 10 до 16 ч.

За последние сутки в Украине обнаружили 1274 новых больных коронавирусом. Из них госпитализировали 709 человек. Еще 11 июня зафиксировали 69 смертельных случаев и 4905 выздоровлений. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (215), Харьковской (104), Киевской (102), Львовской (84) и Донецкой (84) областях.