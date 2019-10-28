Гепатит "А" парализовал обучения в школе

Черниговскую школу №7 закрилина карантин. Фото: chernigiv-rada.gov

В Черниговской школе №7, 16 учеников которой госпитализировали с подозрением на гепатит "А" приостановили обучение до конца недели.

Об этом сообщила Черниговский горсовет на официальном сайте.

"Решением комиссии обучение в школе приостановили до конца недели. Все сотрудники и учащиеся 1-2-х и 5-х классов пройдут обследование ", - написали в сообщении.

Как известно, сегодня в областной детской больнице с диагнозом гепатит "А" на лечении находится 16 учеников школы № 7. Детям назначено соответствующее лечение. В школе проводят усиленные санитарно-гигиенические мероприятия.

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С 25 по 27 октября 2019-му в инфекционное отделение Черниговской областной детской больницы госпитализированы 15 учеников местной ООШ №7