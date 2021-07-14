Где и когда украинцам ждать новой вспышки коронавируса

Вспышка коронавируса начнется в туристических городах. Фото: pixabay.com

Заболеваемость новым штаммом Delta уже фиксируют в Европе.

В Украине вспышка коронавируса начнется там, где большинство людей не прививались еще и не успели переболеть. В таких регионах есть риск высокого уровня заболеваемости и летальности, - рассказал Gazeta.ua иммунолог Борис Донский.

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"Уровень опасности новой волны коронавируса зависит от нас. Если сделают достаточно прививок людям из групп риска, то новая вспышка будет не страшная", - отметил эксперт.

Точного прогноза, когда придет новая волна коронавируса нет.

"Скорее всего вспышка будет осенью. Но если люди перестанут носить маски, то раньше. Вирус не исчез, и карантинные правила не стоит игнорировать", - говорит иммунолог.

За последние сутки в Украине выявили 547 новых больных коронавирусом. Из них детей – 34, медработников – 23. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (165), Киевской (39), Одесской (36), Донецкой (31) и Днепропетровской (31) областях.