Назвали области, где обнаружили больше всего Covid-больных

За последние сутки в Украине выявили 547 новых больных коронавирусом. Из них детей – 34, медработников – 23.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (165), Киевской (39), Одесской (36), Донецкой (31) и Днепропетровской (31) областях.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 242 245 человек. Умерли 52 665 пациентов, из них 25 – за последние сутки. Выздоровели 2 179 076 человек, за последние сутки – 797, сообщает Минздрав.

Лаборатории сделали 43 649 тестов на Covid-19. Из них методом ПЦР – 18 572, ИФА – 8105. Также сделали 16 972 экспресс-теста на антиген к вирусу. Всего в Украине провели более 11 млн ПЦР-тестирований.

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Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев - 165 случаев;

Винницкая область - 6 случаев;

Волынская область - 6 случаев;

Днепропетровская область - 31 случай;

Донецкая область - 31 случай;

Житомирская область - 4 случая;

Закарпатская область - 6 случаев;

Запорожская область - 26 случаев;

Ивано-Франковская область - 2 случая;

Киевская область - 39 случаев;

Кировоградская область - 2 случая;

Луганская область - 23 случая;

Львовская область - 22 случая;

Николаевская область - 19 случаев;

Одесская область - 36 случаев;

Полтавская область - 13 случаев;

Ровенская область - 6 случаев;

Сумская область - 22 случая;

Тернопольская область - 1 случай;

Харьковская область - 20 случаев;

Херсонская область - 25 случаев;

Хмельницкая область - 18 случаев;

Черкасская область - 13 случаев;

Черновицкая область - 11 случаев.

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Новая волна коронавируса может начаться в Украине в середине или в конце июля. Это может произойти, потому что украинцы стали реже придерживаться карантинных норм. В транспорте и магазинах многие находятся без масок. Ранее медицинские эксперты прогнозировали, что вспышка вируса случится осенью, потому что Covid-19 становится сезонной болезнью.