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воскресенье, 16 декабря 2018 05:25

Фильтрованная вода разрушает организм человека

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Фильтрованная вода разрушает организм человека
Фото: Первый канал социальных новостей

Употребление отфильтрованной воды небезопасно для человека и провоцирует нарушения водно-солевого обмена.

"Как только мы начинаем прогонять воду через системы осмоса, мы забираем абсолютно все микроэлементы. Такая вода уже является неестественной, она искусственная, обработанная — не из соблюдением тех нормативов, которые сегодня установлены", — сообщил экс-заместитель главы Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины Святослав Протас, передает УНН.

Несмотря на то, что на пунктах разлива в очищенную питьевую воду добавляют минералы и микроэлементы, искусственные частицы не усваиваются организмом человека.

"Фактически, потребляя такую воду, мы приводим к появлению кариеса, выпадению зубов, ломкости костей, разрушаем организм, потому что нарушаем водно-солевой обмен", — уточнил Протас.

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Он добавил, что лучшей для ежедневного употребления является вода из артезианских скважин, например, из бюветов в Киеве.

"Она является наиболее физиологически полноценной для человека", — заявил эксперт.

Однако подчеркнул, что оборудование бюветов нуждается в регулярном уходе и чистке.

В октябре текущего года после экспертизы 36 бюветов Киева признали опасными — в таких объектах значительно превышено содержание вредных для человека веществ. Помимо этого, в некоторых из них обнаружили кишечную палочку.

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