ЕС исследует новые возможные побочные эффекты от вакцин Pfizer и Moderna

Европейское агентство по лекарственным средствам будет изучать новые реакции. Фото: pixabay

Возможные новые побочные эффекты от мРНК-вакцин Pfizer и Moderna проверят в Европейском союзе.

Некоторые вакцинированные пожаловались на три новых побочных эффекта после вакцинации, сообщает Reuters.

У людей была одна из форм аллергии на коже. Также проявлялось воспаление почек, при котором происходит сильная потеря белка с мочой.

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Европейское агентство по лекарственным средствам будет изучать эти новые реакции. Определят, действительно ли это побочные эффекты от вакцин Pfizer и Moderna.

За последние три месяца в Украине коронавирусом болели в основном невакцинированные граждане. Необходимо вакцинироваться, чтобы не бояться новой волны заболеваний.