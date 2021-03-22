Эксперты ВОЗ назвали вероятную причину происхождения коронавируса

Эксперты ВОЗ имеют правдоподобную гипотезу о происхождении коронавируса. Фото: Reuters

Эксперты Всемирной организации здравоохранения считают вероятной причиной возникновения коронавируса торговлю дикими животными, которая процветает в Китае.

Ученые выделили 4 версии возникновения Covid-19 после визита в Ухань, пишет Bloomberg.

Правдоподобной гипотезой считают торговлю дикими животными, которых используют в пищу и в нетрадиционной медицине.

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Диких животных, которые восприимчивы к коронавирусной инфекции, продавали на рынке морепродуктов Хуанань. Возможно, они были промежуточными переносчиками вируса от летучих мышей к людям.

"Главный вывод на этом этапе работы - и он, конечно, еще не завершен - состоит в том, что путь возникновения SARS оказался действенным и для COVID-19", - прокомментировал зоолог Питер Дашак.

Отчет ВОЗ о происхождении коронавируса планируют опубликовать на этой неделе. Но он не буду окончательным, ведь эксперты будут проводить дополнительные исследования за пределами Китая.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения рекомендуют провести более тщательное исследование начала распространение коронавируса в Ухане, в том числе заражения первого пациента.