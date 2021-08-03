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Е-добавки в продуктах вызывают смертельную болезнь - диетолог

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Е-добавки в продуктах вызывают смертельную болезнь - диетолог
Около тысячи пищевых добавок используют при изготовлении различных продуктов. Фото: Michael Burrows from Pexels

Пищевые добавки, названные буквой "Е" входят в состав многих продуктов и напитков. Всего их более тысячи. Но не все являются безопасными и разрешенными в Украине. Некоторые негативно влияют на здоровье. Ускоряют старение и вызывают смертельные болезни. Особенно опасны Е 121, Е 123, Е-211 и Е 240.

"Употребление продуктов с вредными Е-добавками ослабляют иммунитет, ускоряет старение. Возникают воспалительные процессы печени, суставов, почек. Самым страшным последствием является рак желудка, крови и легких", - рассказал Андрей Маковецкий, столичный диетолог.

Около тысячи пищевых добавок используют при изготовлении различных продуктов. В Украине запрещены: Е 121, Е 123 и Е 240.

"Особенно опасное соединение Е-211. Вступает в реакцию с витамином С и вызывает рак. Е-216-добавляют в конфеты и шоколад, Е 222-вызывает аллергию и заболевания желудочно-кишечного тракта, - сказал Александр Кущ, диетолог из Киева.

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Немало вредных веществ содержится в алкогольных напитках. Особенно бдительными следует быть при выборе вина.

"В крепленых напитках много сульфитов - противомикробных соединений, которые предотвращают порчу пищи, грибков и плесени. Их много, например, в некоторых вермутах или портвейнах. Эти вещества поражают печень. Достаточно бокалу вина, чтобы причинить вред организму. В водке их в разы меньше", - продолжил диетолог.

Советует обращать внимание на цену, потому что обычно она соответствует качеству товара.

Но не все добавки опасны. Есть натуральные, например, природные красители: экстракт паприки или куркумы.

"Некоторые из Е-добавок является сокращенным названиям, например кукурузного крахмала или соли. Их так называют, чтобы вместить все составляющие продукта на упаковке. Советую, выбирая какой-то товар открывать в интернете таблицу и проверять, какие именно Е-добавки входят в состав продукта", - рассказал Маковецкий.

Не все пищевые добавки являются врагами современного человека. Взять хотя бы глицин (E640), который успешно применяется как в пищевой промышленности, так и в фармакологии. Медики провели не одно исследования и убедились, что этот представитель пугающих "ешек" не только безвреден для здоровья, но и положительно влияет на процесс пищеварения. Чаще всего он встречается в виде порошкообразного вещества без запаха.

Автор: Влада Москвитис
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