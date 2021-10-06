Е-больничные облегчают процесс: что нужно знать о нововведении

47 тыс. врачей выдали уже более 1,1 млн электронных медицинских заключений о временной нетрудоспособности. Фото: profpressa.com

С 1 октября в Украине действуют электронные больничные. Около 3 тыс. больниц уже подключили к единой информационной медицинской системе. 47 тыс. врачей выдали уже более 1,1 млн электронных медицинских заключений о временной нетрудоспособности.

Человеку теперь не нужно указывать адрес предприятия, места работы и должность. Это облегчает процесс и к тому же больничные нельзя потерять, потому что они в электронной системе здравоохранения рассказал Gazeta.ua семейный врач Ярослав Аркуша:

"В аптеках показывать больничные не нужно. А для пенсионеров это тоже удобно, ведь информация идет напрямую в Пенсионный фонд. Единственный минус, что программа может не подписывать медицинское заключение временной нетрудоспособности в течение нескольких дней. Поэтому семейным врачам нужно следить за этим больничным листом, поскольку если его не подписать электронной подписью, он будет не действительным".

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Электронные больничные имеют медицинское заключение после обследования врача с общим диагнозом. Он заводится в Реестр, и врач заверяет документ электронной подписью. Человек получает через смс-сообщения медицинское заключение временной нетрудоспособности. Больничный попадает в Реестр Пенсионного фонда. Там формируется открытый электронный листок нетрудоспособности.

В больницах работают над объединением баз Пенсионного фонда и баз, которые вводились семейными врачами, говорит начальник управления здравоохранения Александрийского городского совета Тамара Сакара:

"Мы уже начали работу с базами. В нововведеннии есть некоторые недоработки. Например, в субботу, 2 октября, система зависла по всей Украине. И у нас возникли трудности с пациентами с которыми мы уже начали работать по больничным. В связи с этим неполадками, нам разрешили пока выдавать традиционные больничные".

Электронный больничный планировали ввести с 1 апреля 2020 года, однако этого не произошло из-за технических проблем. Нововведения перенесли на 1 сентября 2021-го. Но окончательный полный переход на электронные больничные состоялся 1 октября, поскольку не все медики к этому овладели систему.