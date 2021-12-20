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понедельник, 20 декабря 2021 11:52

Две области "забили" на требования для выхода из красной зоны

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Две области &quot;забили&quot; на требования для выхода из красной зоны
Еще шесть областей могут покинуть красную зону. Фото: pixabay.com

Только две области в Украине не выполняют требования по выходу из красной зоны карантина. Остальные красные регионы вскоре изменят цвет.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге 20 декабря.

По его словам, эпидситуация в Украине гораздо лучше, чем в европейских странах.

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"На сегодняшний день только два из 25 регионов Украины не выполняют условия выхода из красного уровня эпиднебезопасности. Это Волынская и Запорожская области. Остальные 23 региона или уже выведены из красного уровня или будут выведены в ближайшие дни решением комиссии по вопросам техногенно-экологической опасности и чрезвычайных ситуаций", - сказал Ляшко.

По состоянию на 20 декабря в красной зоне находятся восемь областей: Волынская, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Сумская, Черкасская, Черниговская.

18 декабря в Украине был обнаружен первый случай штамма Omicron. Пациент, у которого обнаружили штамм, раньше уже болел коронавирусом.

За прошедшие сутки, 19 декабря, в Украине зафиксировали 2536 новых случаев коронавирусной болезни. От Covid-19 умерли 157 человека, госпитализировали 1241 человек, выздоровели - 6690.

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