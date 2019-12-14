Доплата врачам: Минздрав назвал изменения с нового года

Олег Петренко предупредил об уменьшении тарифов для больниц Фото: galinfo.com.ua

Министерство здравоохранения уменьшит тарифы для больниц, если денег у государства не хватит.

На программу медицинских гарантий в бюджете на 2020 год заложено 72 млрд грн. Их должно хватить на определенное количество медицинских услуг.

"Особенно это касается амбулаторно-поликлинической помощи. Для нас основной задачей пилотного проекта медреформы в Полтавской области было именно собрать реальную информацию: какие услуги предоставляются на амбулаторном этапе, сколько их, какая специализация, которые специалисты проводят исследования. Мы эту информацию нет, но ее недостаточно, чтобы делать правильные детальные расчеты, - сказал Олег Петренко, бывший руководитель Национальной службы здоровья Украины.

На каждую медицинскую услугу уже рассчитан тариф. Например, за лечение инсульта НСЗУ заплатит в 2020 году по тарифу 19 ​​500 грн. Если в больнице требуют доплатить, в ведомстве советуют сразу звонить на горячую линию 1677.

Сейчас терапевты, семейные врачи и педиатры получают больше прием детей и пожилых людей, поскольку те чаще болеют; для подсчета НСЗУ умножает тариф на соответствующий коэффициент.

В 2020 году будет внедрена два коэффициента. Если человек пришел к врачу с осложненной формой заболевания, то лечить его будет труднее, чем при легкой форме. Поэтому появится коэффициент сложности случая.

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Второй - это коэффициент сбалансированности бюджета. Его рассчитывать раз в квартал по остальным средств на программу государственных медицинских гарантий. Размер коэффициента в проекте не указано.

Общественные организации, пациенты и врачи вышли под здание Кабинета министров с требованием отправить в отставку Министерка здравоохранения Звездную Скалецкий. Кроме отставки Министерка, среди требований протестующих - "остановить крах медреформы", не допустить отставки председателя Национальной службы здоровья Олега Петренко (заявил о расхождении в ценностях с новой командой), уменьшить влияние на Минздрав руководителя парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаила Радуцкого.