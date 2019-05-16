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среда, 22 мая 2019 09:30

"Добробут" открыл второе онкологическое отделение в Киеве
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  Медицинская сеть "Добробут" объединяется с клиникой "Онко Консалтинг Центр" и открывает еще одно отделение, которое специализируется на диагностике и лечении пациентов с онкологией
Медицинская сеть "Добробут" объединяется с клиникой "Онко Консалтинг Центр" и открывает еще одно отделение, которое специализируется на диагностике и лечении пациентов с онкологией

В медицинской сети "Добробут" сообщили, что объединяются с клиникой "Онко Консалтинг Центр" и открывают второе отделение, специализирующееся на диагностике и лечении пациентов с онкологией. Кроме этого, в новом отделении будет осуществляться амбулаторный прием врачей всех профилей.

Онкологическое направление "Добробута"

Год назад "Добробут" открыл направление онкология. Специалисты медицинского центра рассказали, что основная причина высокой смертности от онкологических заболеваний в Украине — позднее выявление болезни. При этом успех лечения на ранних стадиях — более 90%. Поэтому своей миссией специалисты Клинического центра Онкологии "Добробут" видят изменение отношения людей к данному заболеванию, а также, на практике, намерены доказать, что ранняя диагностика продлевает жизнь.

В Клиническом центре Онкологии "Добробут" созданы все условия для успешной диагностики и лечения. Центр предоставляет своим пациентам возможность прохождения медикаментозного лечения (химио-, таргетной и иммуно- терапии) на базе стационарного отделения. При этом медицинский центр осуществляет помощь пациентам с онкологией в режиме 24/7, что большая редкость для Украины.

  Медицинская сеть "Добробут" объединяется с клиникой "Онко Консалтинг Центр" и открывает еще одно отделение, которое специализируется на диагностике и лечении пациентов с онкологией
Медицинская сеть "Добробут" объединяется с клиникой "Онко Консалтинг Центр" и открывает еще одно отделение, которое специализируется на диагностике и лечении пациентов с онкологией

Операционный блок оснащен современным оборудованием, которое позволяет проводить операции любой сложности с использованием малоинвазивных методов. Операции делают лучшие хирурги онкологи страны, попасть к которым очень сложно, а у пациентов "Добробута" есть возможность консультироваться и лечиться у этих докторов. В 2021 году медицинская сеть планирует и дальше расширятся, и откроет еще один корпус, специализирующегося на онкологии.

"Решение об открытии нового направление базировалось на потребности пациентов получать качественную и своевременную диагностику и эффективное лечение в комфортных условиях частного медучреждения. Отделение оснащено современным диагностическим оборудованием необходимым для постановки максимально точного диагноза, что способствует выявлению заболевания на ранних стадиях и значительно повышает шансы на выздоровление", - рассказал Кирилл Бурмич, онко-хирург, заместитель главного врача медицинского центра "Добробут".

  Медицинская сеть "Добробут" объединяется с клиникой "Онко Консалтинг Центр" и открывает еще одно отделение, которое специализируется на диагностике и лечении пациентов с онкологией
Медицинская сеть "Добробут" объединяется с клиникой "Онко Консалтинг Центр" и открывает еще одно отделение, которое специализируется на диагностике и лечении пациентов с онкологией

Команда квалифицированных специалистов и мощная диагностическая база - единственно правильные инвестиции, считают в "Добробуте". Благодаря инвестиционному партнерству с "Онко Консалтинг Центром", медицинский центр "Добробут" сможет обеспечить максимально высокий уровень диагностики и ведения дальнейшего необходимого лечения для пациентов.

Зачем нужно проходить скрининг?

Точная и своевременная диагностика - единственный способ свести негативные последствия онкологического заболевания к минимуму.

Для того, чтобы выявить заболевание на максимально ранних сроках необходимо регулярно проходить ряд диагностических мероприятий, или скрининг. Скрининг – это выявление онкологических заболеваний в общей популяции здорового населения. Проходить его следует всем людям на определенном этапе своей жизни. При этом стоит различать скрининг и раннюю диагностику. Последнее – это выявление заболевания на ранних стадиях при появлении первых симптомов.

Пакет диагностических услуг, которые входят в скрининг "Добробута", основан на международных стандартах и является обязательным для прохождения во многих европейских странах. Например, в странах, где скрининги были внедрены в обязательные программы профилактического осмотра, увеличилось количество успешного лечения рака шейки матки, рака молочной железы, рака толстой кишки и легких.

  Календарь скринингов
Календарь скринингов

В "Добробуте" скрининги внедрены в общие чек-апы программы здоровья.

Диагностические возможности клиники "Добробут"

Объединение с клиникой "Онко Консалтинг Центр" расширяет возможности пациентов в получении качественной диагностики. Теперь в арсенале Клинического центра Онкологии "Добробут" совместно с "Онко Консалтинг Центром" будет современное сверхточное диагностическое оборудование экспертного класса для проведения 36 видов различных обследований.

Один из наиболее точных и безопасных способов диагностики онкологических заболеваний является магнитно-резонансная томография. В Клиническом центре Онкологии "Добробут" единственный в Украине новейший МРТ аппарат TOSHIBA Vantage Titan 1.5T, который, благодаря своей конструкции, позволяет проводить диагностику человеку массой тела до 200 кг.

Не менее важна в диагностике онкологических заболеваний компьютерная томография. В отличие от "обыкновенного" рентгена КТ обследование дает возможность точно установить локализацию опухоли, увидеть ее плотность и предположить, какой характер образования. В "Добробуте" используют компьютерный томограф TOSHIBA Aquilion One. Его уникальность в том, что при проведении исследования врачи получают 640 срезов изображения анатомического объекта с толщиной среза 0,5 мм, то есть видны даже минимальные изменения в организме.

В Клиническом центре Онкологии "Добробут" используют новейший маммограф HOLOGIC SELENIA Dimansions производства США, который позволяет визуализировать мельчайшие новообразования размером от 50 мкм, позволяя обнаруживать заболевание молочной железы на самых ранних стадиях.

На базе Клинического центра Онкологии "Добробут" будут проводиться и другие современные диагностические процедуры, такие как видеоцистоскопия и Fusion биопсия под УЗИ/КТ контролем.

Что такое врачебный консилиум?

Время – важный фактор в лечении онкологии. Наряду с ранним обнаружением заболевания, не менее важно выбрать правильную тактику лечения.

"Добробут" является одним из немногих медицинских центров в Украине, где внедрен стандарт проведения онкологического консилиума, в состав которого входят ведущие онкологи Киева с международным опытом и признанием. Уникальность этого подхода в том, что даже в мировой практике мультидисциплинарные комиссии – редкость, в то время как для "Добробута" – это обязательный золотой стандарт.

Мультидисциплинарная комиссия предоставит консультативный вывод ведущих специалистов страны, а также даст рекомендации в разработке персональной тактики лечения. Только консилиум решает, например, быть операции или нет – самостоятельно ни один хирург такого решения принять не может. Каждый онко-пациент "Добробута", независимо от стадии заболевания, проходит онкологический консилиум для выбора лучших опций лечения.

  Медицинская сеть "Добробут" объединяется с клиникой "Онко Консалтинг Центр" и открывает еще одно отделение, которое специализируется на диагностике и лечении пациентов с онкологией
Медицинская сеть "Добробут" объединяется с клиникой "Онко Консалтинг Центр" и открывает еще одно отделение, которое специализируется на диагностике и лечении пациентов с онкологией

Благодаря консилиуму пациент значительно экономит средства, а главное – не тратит попусту время на неэффективное лечение.

Специалисты Клинического центра Онкологии "Добробут" утверждают: онкология – не приговор. Современное оборудование, ранняя диагностика, квалифицированный персонал, лучшие мировые методики лечения, опыт врачей - необходимые условия для сохранения здоровья и жизни пациентов с онкологией.

Пройдите тест, специально разработанный онкологами Клинического центра Онкологии "Добробут", на определение склонности к онкозаболеваниям и группам рисков.

  Медицинская сеть "Добробут" объединяется с клиникой "Онко Консалтинг Центр" и открывает еще одно отделение, которое специализируется на диагностике и лечении пациентов с онкологией
Медицинская сеть "Добробут" объединяется с клиникой "Онко Консалтинг Центр" и открывает еще одно отделение, которое специализируется на диагностике и лечении пациентов с онкологией
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