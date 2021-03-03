Дневник вакцинации: врач подробно описывает ощущения и "побочки" после прививки

На 2-й день врач отметил, что рука в месте прививки еще немного болит. Фото: facebook.com/berehiy

Врач медицины неотложных состояний из Днепра Алексей Берегий один из первых сделал прививку индийской вакциной от Covid-19.

Он ведет на своей странице в Facebook дневник, где рассказывает об ощущениях после вакцинации.

"Сегодня я получил вакцину. Ощущения довольно непривычные. Это как одним из первых ступить на поверхность Луны, ведь этот маленький шаг, который каждый из нас способен сделать, может спасти человечество! Состояние отличное", - написал врач в нулевой день.

В 1-й день после прививки Берегий зафиксировал повышение температуры до 38°С и почувствовал головную боль.

"Умираю? Нет, всего лишь предполагаемая защитная реакция организма на вакцину. Одна таблетка парацетамола решила эту "проблему". Чувствую незначительную боль в области места инъекции, видимо просто чип чешется. Сейчас прошли сутки с момента вакцинации. Полет нормальный", - шутливо написал медик.

На 2-й день врач отметил, что рука в месте прививки еще немного болит, но температура спала.

"Все ок. Чип на месте, потому что плечо еще болит, температура 36,7°С. Возможно, это начало летальной гипотермии от вакцины? Увидим позже. Решил смерить сатурацию. Результат-99% - как у молодого. Нет аппетита. Ну, а как иначе, если поздно поужинал. А вот запах утреннего кофе чувствую на все 100%", - написал Берегий.

На 3-й день после вакцинации плечо перестало болеть, самочувствие не изменилось.

"Тяжелое утро. А каким еще может быть утро понедельника? Собрался с силами, встал и тут новость - не чувствую левую руку. Привет побочная реакция от вакцины. А хотя нет... Молочная кислота - коварная же ты... Просто "отлежал" руку. Минутное страдание и все в норме. Третьи сутки после вакцинирования - стабильность - наше все", - добавил он.

На 4-й день после вакцинации никаких изменений в самочувствии врач не заметил.

"Общее самочувствие позволяет работать на все 100%. Считаю, что это заслуга "индийского чипа", ведь когда в Украине еще ночь, в Дели уже светает, и чип наполняется животворной энергией. Однако, после ночного интенсива, организм все же требует отдыха", - пошутил медик.

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