Дневник вакцинации: врач подробно описывает ощущения и "побочки" после прививки

 
Ексклюзивы
1/5
Узнали, куда при советской власти из костела перенесли останки князей
Узнали, куда при советской власти из костела перенесли останки князей
Просмотров: 1054
"Закрыть глаза на войну - самое простое. Но это не приведет ни к чему хорошему" - что сегодня передают волонтеры на фронт
"Закрыть глаза на войну - самое простое. Но это не приведет ни к чему хорошему" - что сегодня передают волонтеры на фронт
1 Просмотров: 1404
В Украине не будет ни одного ресторана со звездой Мишлен - Клопотенко
В Украине не будет ни одного ресторана со звездой Мишлен - Клопотенко
Просмотров: 1485
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Просмотров: 5733
Самый современный вокзал Европы и чортопхайки - какие интересности показывают в музее железной дороги
Самый современный вокзал Европы и чортопхайки - какие интересности показывают в музее железной дороги
Просмотров: 1872
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
6 Просмотров: 1773
"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры
"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры
3 Просмотров: 2268
Дело Стерненка: под Офисом президента собралась общественность
Дело Стерненка: под Офисом президента собралась общественность
Просмотров: 1080
"Слуга народа" не скажет ни единого слова против Авакова
"Слуга народа" не скажет ни единого слова против Авакова
1 Просмотров: 2385
Аваков – министр-рекордсмен: чем запомнился за 7 лет в должности
Аваков – министр-рекордсмен: чем запомнился за 7 лет в должности
5 Просмотров: 1251
Фото
Все фото
3
3
2
17
1
Первый привитый врач от Covid в Киевской области рассказал об опыте
Первый привитый врач от Covid в Киевской области рассказал об опыте
Врач Комаровский рассказал, как правильно чихать
Врач Комаровский рассказал, как правильно чихать
Бег избавляет от депрессии и учит концентрации
Бег избавляет от депрессии и учит концентрации
&quot;Пока родители сдают плазму, дети играют&quot; - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
226 людей умерли от коронавирусу за сутки
226 людей умерли от коронавирусу за сутки
Видео
Все видео
Загруженность 130%: на Прикарпатье свирепствует Covid-19
Загруженность 130%: на Прикарпатье свирепствует Covid-19
Робот Da Vinci впервые в Украине прооперировал ребенка - уникальные кадры
Робот Da Vinci впервые в Украине прооперировал ребенка - уникальные кадры
Первому человеку в Киеве сделали Covid-прививкy
Первому человеку в Киеве сделали Covid-прививкy
Показали, как быстро восстановить обоняние после Covid-19
Показали, как быстро восстановить обоняние после Covid-19
От Covid-19 в этом году щепят миллионы украинцев: что следует знать о старте вакцинации
От Covid-19 в этом году щепят миллионы украинцев: что следует знать о старте вакцинации
Интервью
1/5
Зеленский может создать новую партию
Зеленский может создать новую партию
1 Просмотров: 657
"Зависть и нежелание развиваться": автор рэп-уроков уволилась
"Зависть и нежелание развиваться": автор рэп-уроков уволилась
Просмотров: 504
Как работает организация по поиску людей
Как работает организация по поиску людей
Просмотров: 333
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Просмотров: 1782
За какие нарушения полицейские будут требовать взятку
За какие нарушения полицейские будут требовать взятку
Просмотров: 711
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
02 марта 2021
Просмотров: 441
Притягуючи катастрофи
– Привееет, друг! Из Украины? Я люблю Украину! Я сам из Киева, – молодий араб із течкою фотографій біжить пляжем. Ми щойно прилетіли ...
среда, 03 марта 2021 07:39

Дневник вакцинации: врач подробно описывает ощущения и "побочки" после прививки

  Комментировать
Дневник вакцинации: врач подробно описывает ощущения и &quot;побочки&quot; после прививки
На 2-й день врач отметил, что рука в месте прививки еще немного болит. Фото: facebook.com/berehiy

Врач медицины неотложных состояний из Днепра Алексей Берегий один из первых сделал прививку индийской вакциной от Covid-19.

Он ведет на своей странице в Facebook дневник, где рассказывает об ощущениях после вакцинации.

"Сегодня я получил вакцину. Ощущения довольно непривычные. Это как одним из первых ступить на поверхность Луны, ведь этот маленький шаг, который каждый из нас способен сделать, может спасти человечество! Состояние отличное", - написал врач в нулевой день.

В 1-й день после прививки Берегий зафиксировал повышение температуры до 38°С и почувствовал головную боль.

"Умираю? Нет, всего лишь предполагаемая защитная реакция организма на вакцину. Одна таблетка парацетамола решила эту "проблему". Чувствую незначительную боль в области места инъекции, видимо просто чип чешется. Сейчас прошли сутки с момента вакцинации. Полет нормальный", - шутливо написал медик.

На 2-й день врач отметил, что рука в месте прививки еще немного болит, но температура спала.

"Все ок. Чип на месте, потому что плечо еще болит, температура 36,7°С. Возможно, это начало летальной гипотермии от вакцины? Увидим позже. Решил смерить сатурацию. Результат-99% - как у молодого. Нет аппетита. Ну, а как иначе, если поздно поужинал. А вот запах утреннего кофе чувствую на все 100%", - написал Берегий.

На 3-й день после вакцинации плечо перестало болеть, самочувствие не изменилось.

"Тяжелое утро. А каким еще может быть утро понедельника? Собрался с силами, встал и тут новость - не чувствую левую руку. Привет побочная реакция от вакцины. А хотя нет... Молочная кислота - коварная же ты... Просто "отлежал" руку. Минутное страдание и все в норме. Третьи сутки после вакцинирования - стабильность - наше все", - добавил он.

На 4-й день после вакцинации никаких изменений в самочувствии врач не заметил.

"Общее самочувствие позволяет работать на все 100%. Считаю, что это заслуга "индийского чипа", ведь когда в Украине еще ночь, в Дели уже светает, и чип наполняется животворной энергией. Однако, после ночного интенсива, организм все же требует отдыха", - пошутил медик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский вакцинировался от коронавируса

В минувший понедельник министр здравоохранения Максим Степанов сделал прививку от коронавируса препаратом Covishield. Сделал это публично.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Дневник вакцинации: врач подробно описывает ощущения и "побочки" после прививки». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
марта

Африканское племя слышит шепот на расстоянии 300 м: интересные факты о слухе

Самое читаемое
Обнаженная и босая женщина разгуливала по дороге
Обнаженная и босая женщина разгуливала по дороге Просмотров: 15210
Украинцы будут платить за газ по-новому: что изменится
Украинцы будут платить за газ по-новому: что изменится Просмотров: 13491
Медведчука боятся. Аваков объяснил, почему
Медведчука боятся. Аваков объяснил, почему 1 Просмотров: 12195
Австралийская модель блеснула голым телом на обложке Playboy
Австралийская модель блеснула голым телом на обложке Playboy
10
 Просмотров: 8703
Сиамские близнецы ждут пятый день рождения
Сиамские близнецы ждут пятый день рождения Просмотров: 6570
Здоровье
Подтвердили более 7 тыс. случаев Covid-19: новые данные из областей
Подтвердили более 7 тыс. случаев Covid-19: новые данные из областей Просмотров: 117
Африканское племя слышит шепот на расстоянии 300 м: интересные факты о слухе
Африканское племя слышит шепот на расстоянии 300 м: интересные факты о слухе
 Просмотров: 351
Вакцинация от Covid-19. В Польше похвастались результатами
Вакцинация от Covid-19. В Польше похвастались результатами Просмотров: 351
Показали смертельную Covid-статистику в Украине
Показали смертельную Covid-статистику в Украине Просмотров: 396
Мэр Николаева придумал наказание для нежелающих вакцинироваться от Covid-19
Мэр Николаева придумал наказание для нежелающих вакцинироваться от Covid-19 1 Просмотров: 1467
Больше всего комментируют
8
Аваков назвал Стерненка искусственным героем
5
Зеленский вакцинируется от Covid-19 в прямом эфире
4
После митинга под ОП Зеленский заявил о "срочном лечении" судов
2
Ежегодный переход на летнее и зимнее время планируют отменить
2
Авакову сказали, что он "железная задница". Что ответил
Голосов: 76
Голосование Какое место займёт сборная Украины по футболу в отборе на Кубок мира-2022?
  • 1) первое
  • 2) второе
  • 3) третье
  • 4) четвёртое
  • 5) пятое
Просмотреть