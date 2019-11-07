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четверг, 07 ноября 2019 18:42

Директора Национального института рака отстранили от исполнения обязанностей

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Директора Национального института рака отстранили от исполнения обязанностей
Колесник отстранили от обязанностей на время проверки. Фото: "Главком"

С 8 ноября Елену Колесник отстранили от выполнения обязанностей директора Национального института рака на время проверки.

Об этом сообщил на заседании комитета по вопросам здоровья нации замминистра Андрей Семиволос, сообщает "Украинская правда".

Минздрав будет тщательно следить за Институтом и проведет комплексную проверку, сказал он.

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Проверка продлится до конца декабря. Ранее в институте провели аудит. Он продолжался с 1 января по 20 сентября 2019 года.

Медики Национального института рака требовали с онкобольных пациентов деньги за лекарства, которые государство предоставляет бесплатно. Полицейские арестовали заведующего поликлиникой Национального института рака 51-летнего Аркадия Высоцкого и химиотерапевта 53-летнего Александра Шепеля.

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