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среда, 27 ноября 2019 07:48

Диетологи развеяли мифы о гималайской соли

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Диетологи развеяли мифы о гималайской соли
Розовая гималайская соль. Фото: obozrevatel.com

Обычная поваренная соль и розовая гималайська по пользой для здоровья ничем не отличается. Рассказала известная диетологиня Елена кляузы в своем Telegram-канале. Говорится в сообщении на Обозреватель.

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"Хотя розовая соль и выглядит красиво, но утверждение о том, что ее кристаллики чище и полезнее, чем в белой каменной соли - сомнительное", - говорит Елена.

Она добавила, что не вся розовая соль - гималайская. Такого же цвета бывает также крымская, чилийская и австралийская.

Какао согревает и дарит приятные минуты наслаждения вкусом. Но, наряду с этим, в какао скрыта большая польза для нашего организма.

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