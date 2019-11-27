Диетологи развеяли мифы о гималайской соли

Розовая гималайская соль. Фото: obozrevatel.com

Обычная поваренная соль и розовая гималайська по пользой для здоровья ничем не отличается. Рассказала известная диетологиня Елена кляузы в своем Telegram-канале. Говорится в сообщении на Обозреватель.

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"Хотя розовая соль и выглядит красиво, но утверждение о том, что ее кристаллики чище и полезнее, чем в белой каменной соли - сомнительное", - говорит Елена.

Она добавила, что не вся розовая соль - гималайская. Такого же цвета бывает также крымская, чилийская и австралийская.

Какао согревает и дарит приятные минуты наслаждения вкусом. Но, наряду с этим, в какао скрыта большая польза для нашего организма.