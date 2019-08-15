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четверг, 15 августа 2019 17:30

Диетолог рассказала, как правильно сочетать приемы пищи и тренировки

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Диетолог рассказала, как правильно сочетать приемы пищи и тренировки
Диетолог рассекретила правила сочетания питания и тренировок. Фото:

Украинский диетолог Светлана Фус поделилась, как правильно сочетать тренировки и питание.

Простые, но полезные советы женщина разместила в Instagram.

По словам диетолога, занимаясь регулярно спортом значение имеет только ваш индивидуальный режим.

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1. Если вам комфортно тренироваться утром, вы можете позавтракать после тренировки.

2. Если занятия спортом запланированы на день, за несколько часов до тренировки необходимо поесть, чтобы обеспечить организм энергией. Пропустив прием пищи вы будете чувствовать усталость и вялость.

3. Если тренировка вечером, необходимо поужинать за 1-1,5 часа до занятий. После чего вообще не есть или сделать легкий перекус. Все зависит от того через сколько часов вы планируете ложиться спать.

4. Самое главное - не употреблять больше энергии, чем тратите.

Во время интенсивной тренировки наши мышцы разрушаются. После такой нагрузки организму требуется пополнить запасы белка, из которого строятся мышцы, и глюкоза - она повышает уровень инсулина в крови и помогает белку усваиваться.

Главное, чтобы в приеме пищи после тренировки не было большого количества жира.

Важно понять, какие факторы влияют на вес и почему не удается похудеть. Gazeta.ua узнала, что именно замедляет процесс похудения.

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