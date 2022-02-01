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вторник, 01 февраля 2022 14:12

Девять областей оказались в шаге от локдауна

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Девять областей оказались в шаге от локдауна
Красных областей пока две. Это Ровенская и Ивано-Франковская. Фото: pixabay.com

В Украине в ближайшее время может расшириться красная зона карантина девятью регионами.

Об этом сообщила аналитик Центра экономики здравоохранения KSE Екатерина Кузьминова на брифинге 1 февраля.

"Девять регионов Украины уже имеют признаки красной зоны и их могут перевести в нее уже на этой неделе", - подчеркнула эксперт.

В шаге от локдауна оказались: Винницкая, Донецкая, Житомирская, Волынская, Одесская, Закарпатская, Львовская, Сумская и Хмельницкая области.

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На 1 февраля в красной зоне карантина находится Ривненская и Ивано-Франковская области. Желтая зона карантина резко сократилась. В ней осталось четыре области.

За прошлые сутки, 31 января, выявили 30 768 новых подтвержденных случаев Covid-19 в Украине. Среди новых больных 4 056 детей и 337 медработников. Госпитализировали 2 069 человек. Произошло 192 летальных случая. 8 835 человек выздоровели.

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Дата
01
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