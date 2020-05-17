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воскресенье, 17 мая 2020 17:26

Девушка, потерявшая двойню из-за коронавируса, вышла из комы

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Девушка, потерявшая двойню из-за коронавируса, вышла из комы
Медики ждут результата ПЦР-теста, чтобы перевести ее в другое отделение Фото: facebook.com/TypicalMarganets

В областной клинической больнице имени Ильи Мечникова Днепра вышла из комы женщина, которая потеряла двойню.

Родственникам девушки удалось уже с ней увидеться и пообщаться, пишет "Типичный Марганец" в Facebook.

"Добрый день всем, кто переживает за Валюшу. Вчера всей нашей семьей ездили к Валюше, она лежит на первом этаже, мы ее видели и общались через окно. Как же она была рада нас видеть. Лежать в "аквариуме", когда к тебе все приходят в "скафандрах", нелегко. По словам дежурного врача, ей лучше, она активна, контактна, ходит, хорошо ест", - рассказала родственница девушки Лилия Плотник.

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Медики ждут результата ПЦР-теста, чтобы перевести ее в другое отделение.

В Камбодже в субботу, 16 мая, заявили о выздоровлении всех больных коронавирусом. В стране было 122 инфицированных коронавирусом. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Камбоджи. "На субботу, 16 мая, из 122 пациентов, которые заболели с начала пандемии коронавирусной инфекцией и лечились в больницах Камбодже, выздоровели 122", - говорится в сообщении.

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17
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