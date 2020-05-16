Выздоровели все: еще одна страна сообщила об успехах в борьбе с коронавирусом

В Камбодже выздоровели все больные коронавирусом. Фото: Reuters

В Камбодже в субботу, 16 мая, заявили о выздоровлении всех больных коронавирусом.

В стране было 122 инфицированных коронавирусом. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Камбоджи.

"На субботу, 16 мая, из 122 пациентов, которые заболели с начала пандемии коронавирусной инфекцией и лечились в больницах Камбодже, выздоровели 122", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в стране не зарегистрировано смертельных случаев от коронавируса. Кроме того, с 122 человек, лечившихся, в Камбодже только 54 были гражданами страны.

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Несмотря на выздоровление всех инфицированных коронавирусом, ограничительные меры в стране остаются в силе.

Первой в мире о выздоровлении всех больных коронавирус объявила Гренландия. На острове было зафиксировано 11 случаев COVID-19.