Что такое текстовая шея: симптомы и профилактика

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский не готов давать приказ идти в наступление. Кремль может давить на эту слабость - Дейнега
Зеленский не готов давать приказ идти в наступление. Кремль может давить на эту слабость - Дейнега
2 Просмотров: 684
"Зацементируйте оккупацию", - дальнейшие шаги Кремля по Донбассу
"Зацементируйте оккупацию", - дальнейшие шаги Кремля по Донбассу
Просмотров: 540
"Приходится включать "турборежим": что делают и чем живут волонтеры на 6 году войны
"Приходится включать "турборежим": что делают и чем живут волонтеры на 6 году войны
Просмотров: 1377
Половина нынешних министров не стоит даже 18 тыс. грн
Половина нынешних министров не стоит даже 18 тыс. грн
1 Просмотров: 918
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Просмотров: 1188
Президент хотел выборов в Донбассе уже в 2020-м. Последствия были бы фатальные - Дейнега
Президент хотел выборов в Донбассе уже в 2020-м. Последствия были бы фатальные - Дейнега
1 Просмотров: 1629
В лагере Порошенко нагнетают истерию - эксперт про обидные прозвища для президента
В лагере Порошенко нагнетают истерию - эксперт про обидные прозвища для президента
1 Просмотров: 2844
"Объединила более 600 общин и победила российский шантаж" - достижения Поместной церкви за год
"Объединила более 600 общин и победила российский шантаж" - достижения Поместной церкви за год
Просмотров: 549
Люди с оккупированных территорий воспринимаются государство как что-то враждебное - общественный активист
Люди с оккупированных территорий воспринимаются государство как что-то враждебное - общественный активист
2 Просмотров: 2574
Как брекзит повлияет на Украину
Как брекзит повлияет на Украину
Просмотров: 270
Фото
Все фото
20
12
5
7
5
Мужчина изобрел необычный способ преодолеть депрессию и одиночество
Мужчина изобрел необычный способ преодолеть депрессию и одиночество
Врач рассказал о неизлечимой болезни, поразившей Ким Кардашьян и Камерон Диаз
Врач рассказал о неизлечимой болезни, поразившей Ким Кардашьян и Камерон Диаз
Показали, как правильно оказывать помощь при остановке сердца
Показали, как правильно оказывать помощь при остановке сердца
Какие рисунки следует использовать для маникюра
Какие рисунки следует использовать для маникюра
Украинцы под стенами МОЗ поблагодарили Ульяну Супрун
Украинцы под стенами МОЗ поблагодарили Ульяну Супрун
Видео
Все видео
Мужчина узнал, что прожил 20 лет с зубом в носу
Мужчина узнал, что прожил 20 лет с зубом в носу
Анита Луценко показала упражнение, которое держит мышцы тела в тонусе
Анита Луценко показала упражнение, которое держит мышцы тела в тонусе
Фитнес-тренер Анита Луценко показала идеальное упражнение для людей с пассивным образом жизни
Фитнес-тренер Анита Луценко показала идеальное упражнение для людей с пассивным образом жизни
Какие самые распространенные ошибки правильного питания совершают во время похудения
Какие самые распространенные ошибки правильного питания совершают во время похудения
Фитнес-тренер Анита Луценко показала действенные упражнения для ягодиц и стального пресса
Фитнес-тренер Анита Луценко показала действенные упражнения для ягодиц и стального пресса
Интервью
1/5
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Просмотров: 1188
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
1 Просмотров: 558
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 1206
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Просмотров: 2763
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 11322
Колонка
Олександр Бойченко
Олександр Бойченко
20 декабря 2019
Просмотров: 36
Зезва і Мзія
Є країни, до яких їздиш-їздиш, але так, щоб перетворити ті поїздки на бодай мінімально зв'язну оповідь, то ні. Стопорить щось і все. А є країна ...
пятница, 20 декабря 2019 16:25

Что такое текстовая шея: симптомы и профилактика

  Комментировать

Частые головные боли, немение пальцев рук и слабость в теле является распространенным симптомом "текстовой шеи". Появляется от чрезмерной нагрузки на шею.

Срок используют для описания боли в шее и возможных нарушений от постоянно наклоненной головы, когда пользуетесь гаджетами в течение длительного времени, говорит Екатерина Симоненкова.

В среднем голова весит 5 кг, но от наклона в 15 градусов, чтобы посмотреть на экран, то нагрузка на шею увеличится более чем 12 кг. От наклона на 30 градусов - 18 кг, а это вес 6-летнего ребенка.

Синдром "текстовой шеи" негатично влияет на осанку. Плечи, шея и голова выдвинуты вперед, позвоночник искривляется, появляется сутулость. Кроме этого, кожа шеи становится дряблой, может появиться двойной подбородок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Худые люди ломают предплечья, шейку бедра. А полные - кости в бедрах и плечах"

Симптомы:

- проблемы со зрением;
- боли в затылке;
- частые головные боли
- боли в шее и затекание мышц;
- боли в спине и плечах
- дискомфорт при выпрямлении спины.

Автор: clever-yoga.com/
  Текстовую шею можно лечить, но лучше заняться профилактикой
Текстовую шею можно лечить, но лучше заняться профилактикой

Профилактика:

Привыкайте работать правильно - это не так уж и трудно. К тому же убережет от осложнений, которые влияют на работоспособность,

Держите мобильные телефоны перед лицом, на уровне глаз. Используйте 2 больших пальцев для печати. То же же касается и ПК, монитор должен находиться на естественном горизонтальном уровне глаз. Это не прихоть, а необходимость.

Каждые 40 минут делайте разминку - повороты шеи, махи руками. Это улучшит кровообращение во всем теле. Установите напоминание, чтобы не забывать. Попросите кого-то сфотографировать вас, когда пишете текстовые сообщения. Используйте изображения, как фон на телефоне.

Пользуйтесь приложением "текстовая шея", оно будет сигнализировать, когда шея опущена слишком низко

Стретчинг, йога, пилатес - помогут преодолеть неприятные симптомы "текстовой шеи".

Британский ученый-бихевиорист Уильям Хаем создал модель того, как будут выглядеть офисные работники через 20 лет.

Восковая фигура по имени Эмма стала собирательным отражением проблем, от которых чаще всего страдают офисные работники.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Что такое текстовая шея: симптомы и профилактика». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
декабря

Отменили пошлины на украинско-российских таможнях

"Мифу" 45: день рождения Героя Украины Василия Слепака

Франция продала часть своих земель американцам

Выдали патент на лучшие пневматические шины

Самое читаемое
Как увеличить пробег электромобиля в холод - 5 советов
Как увеличить пробег электромобиля в холод - 5 советов
 Просмотров: 23976
Азарова высмеяли за заявление об украинском языке
Азарова высмеяли за заявление об украинском языке 1 Просмотров: 23418
Пациент избил врача за правильный диагноз
Пациент избил врача за правильный диагноз Просмотров: 12906
Отошел в вечность мой последний сын: возросло число жертв жуткого ДТП
Отошел в вечность мой последний сын: возросло число жертв жуткого ДТП
5
 Просмотров: 11115
Приметы на Новый год: как накликать беду
Приметы на Новый год: как накликать беду Просмотров: 10116
Здоровье
Как быстро и безопасно избавиться от похмелья
Как быстро и безопасно избавиться от похмелья Просмотров: 207
Театры и музеи способны продлить жизнь
Театры и музеи способны продлить жизнь Просмотров: 45
Запуск системы трансплантации органов в Украине перенесли на год
Запуск системы трансплантации органов в Украине перенесли на год Просмотров: 63
Как выйти из бани здоровым: назвали запрещенные продукты
Как выйти из бани здоровым: назвали запрещенные продукты
 Просмотров: 270
От чего умирают украинцы: 5 главных причин
От чего умирают украинцы: 5 главных причин Просмотров: 864
Больше всего комментируют
15
"Не хочу утруждать себя" - отец Зеленского об украинском языке
13
Сколько украинцев довольны Зеленским – свежий опрос
4
Убийство Шеремета: полиция нашла у Антоненко мину
3
Путин очертил будущие границы войны с Украиной
2
Путин оправдал нападение СССР на Польшу
Голосов: 946
Голосование Что думаете о расследовании дела Шеремета?
  • Это попытка дискредитации волонтеров и добровольцев
  • Верю следователям. Война против России не дает право на убийства в мирной Украине
  • Сложно сказать. Надо дождаться все доказательства и суд
  • Силовики досадно ошиблись
  • Дело фейковое. Отвлекает от переговоров с Россией
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua