Что такое текстовая шея: симптомы и профилактика

Частые головные боли, немение пальцев рук и слабость в теле является распространенным симптомом "текстовой шеи". Появляется от чрезмерной нагрузки на шею.
Срок используют для описания боли в шее и возможных нарушений от постоянно наклоненной головы, когда пользуетесь гаджетами в течение длительного времени, говорит Екатерина Симоненкова.
В среднем голова весит 5 кг, но от наклона в 15 градусов, чтобы посмотреть на экран, то нагрузка на шею увеличится более чем 12 кг. От наклона на 30 градусов - 18 кг, а это вес 6-летнего ребенка.
Синдром "текстовой шеи" негатично влияет на осанку. Плечи, шея и голова выдвинуты вперед, позвоночник искривляется, появляется сутулость. Кроме этого, кожа шеи становится дряблой, может появиться двойной подбородок.
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Симптомы:
- проблемы со зрением;
- боли в затылке;
- частые головные боли
- боли в шее и затекание мышц;
- боли в спине и плечах
- дискомфорт при выпрямлении спины.
Профилактика:
Привыкайте работать правильно - это не так уж и трудно. К тому же убережет от осложнений, которые влияют на работоспособность,
Держите мобильные телефоны перед лицом, на уровне глаз. Используйте 2 больших пальцев для печати. То же же касается и ПК, монитор должен находиться на естественном горизонтальном уровне глаз. Это не прихоть, а необходимость.
Каждые 40 минут делайте разминку - повороты шеи, махи руками. Это улучшит кровообращение во всем теле. Установите напоминание, чтобы не забывать. Попросите кого-то сфотографировать вас, когда пишете текстовые сообщения. Используйте изображения, как фон на телефоне.
Пользуйтесь приложением "текстовая шея", оно будет сигнализировать, когда шея опущена слишком низко
Стретчинг, йога, пилатес - помогут преодолеть неприятные симптомы "текстовой шеи".
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