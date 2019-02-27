Что съесть перед сном, чтобы хорошо выспаться

Справиться с бессонницей поможет какао без сахара и плитка черного шоколада с максимальным содержанием какао-бобов. ФОТО: yournews.com

Какао и черный шоколад идеально подходят для ночного перекуса. Все благодаря имеющимся в какао-бобах алкалоидам. Эти вещества успокаивают нервную систему и тем самым помогают улучшить качество сна.

Наибольшим содержание алкалоидов остается в какао-порошке. Этот продукт изготавливается из нежареных какао-бобов под холодным прессом. Благодаря отсутствию в своем составе сахара какао по максимуму сохраняет свою пользу, пишет wellandgood.

"Оно содержит большое количество антиоксидантов и таких питательных веществ, как магний, калий и железо. Также какао-порошок богат полезными жиры, которые способствуют насыщению организма и наполнению его энергией", — говорит врач-нутриционист Рейчел Робинет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Еда, которая поможет уберечься от гриппа и простуды

Ранее назвали вкусное средство против кашля, являющееся более эффективным, чем аптечные сиропы. Оно обволакивает горло, уменьшая тем самым раздражение. Также содержит вещество, способное быстро подавлять приступы кашля.