Что происходит с едой, когда на нее садится муха

Если надоедливая муха сядет на вашу еду, вы, скорее всего, отгоните ее рукой и продолжите есть. Но стоит ли беспокоиться о микробах?

Существует по меньшей мере 100 различных комнатных мух, которые могут переносить бактерии, вирусы и яйца паразитов.

Как только муха подхватила микробы, она может их распространить несколькими способами. Бактерии и вирусы в загрязненной пище, навозе и других грязных местах прилипают к телу мухи и ее крошечным волоскам на лапках.

Когда муха приземляется на еду, она оставляет несколько подхваченных микробов. Таким образом, мы потенциально подвержены риску заразиться, хотя количество передаваемого патогена будет небольшим.

Однако больше стоит беспокоится о "рвоте". Когда муха приземляется на еду, она не начинает питаться крошечными кусочками еды с вашей тарелки. Вместо этого насекомое выпускает пищеварительные соки на еду, чтобы размягчить ее и только после этого поесть. Но это даже не самое худшее.

Соки, которые извергает муха, полны вредных микроорганизмов, живущих внутри насекомого намного дольше, и их больше чем на лапках. Это значит, что бактерии и вирусы на еде скорее всего еще живые. Они смешиваются с едой, которую муха поглощает и остаются во рту до следующего приема пищи, создавая новую основу для болезни.

Какие микробы могут распространять мухи?

Мухи могут распространять кишечную палочку, сальмонеллу, гепатит А и ротавирус. Также мухи могут распространять шигеллы – группа бактерий, которые являются возбудителями дизентерии. Шигеллы могут вызывать диарею, лихорадку и боль в животе.

Соки, которые извергает муха, содержат много вредных микроорганизмов.

Не стоит паниковать

Но прежде, чем выбрасывать всю еду со стола, стоит знать, что не каждая муха переносит вышеперечисленные микроорганизмы.

Упомянутые выше - это все фекальные бактерии и вирусы, которых не присутствуют в пище каждой мухи.

Специалисты говорят, что мухе придется приземлиться на сырое мясо или кал, чтобы распространить эти бактерии и вирусы в вашей еде. Чем чище ваша кухня, тем меньше шансов, что муха подхватит что-нибудь перед едой.

Более того, всего одна муха на вашей тарелке еще не означает, что вы подхватите какую-нибудь заразу. Все зависит от того, сколько вредных микроорганизмов переносит муха, как долго она сидит на вашей еде и насколько крепок ваш иммунитет. Вполне возможно, что вы вовсе ничем не заразитесь.

Больше стоит волноваться тогда, когда вы едите в месте, где много насекомых, например, если устроили пикник на природе. В этом случае старайтесь накрывать пищу, когда не едите ее. Специалисты советуют выбрасывать еду, которую вы оставили неприкрытой и над ней часто летали мухи.

Почему человеку трудно убить муху Дело в том, что по сравнению с человеком, мухи видят происходящее в замедленном темпе. Часы с секундной стрелкой тикают с определенной скоростью. Но черепахе будет казаться, что стрелка тикает в четыре раза быстрее. А для большинства видов мух, наоборот, отсчет секунд будет тянуться примерно в четыре раза медленнее. У каждого биологического вида свое восприятие течения времени. Это происходит потому, что все живые существа, наделенные зрением, воспринимают окружающий мир как непрерывное видео, но изображение, передающееся из глаз в мозг, они сводят в отдельные кадры с разной заданной частотой. У человека заданная частота составляет в среднем 60 кадров в секунду, у черепах - 15, а у мух - 250.