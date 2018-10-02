Что надо пить при первых признаках простуды

При первых признаках вируса следует начинать пить больше жидкости. Фото: http://mannton.com.ua

Медики советуют перед началом сезона простуд и гриппа включать в рацион напитки и продукты, способные укрепить организм.

Но если появились первые признаки простуды, стоит больше употреблять жидкости для того, чтобы избавиться токсинов, пишет портал 24apteka.

Жидкость помогает выводить инфекции, она очищает клетки от отходов, образующихся во время борьбы организма с вирусами.

Теплое молоко с минеральной водой

Специалисты советуют пить этот напиток в равных пропорциях. Молоко и воду необходимо подогреть, но они не должны быть горячими. Если у человека сильное раздражение горла, то в напиток можно добавить небольшой кусок сливочного масла.

Теплое молоко с минеральной водой облегчает боли в горле и способствует отхождению мокроты.

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Чай с эхинацеей

Это довольно известный противовирусный, противовоспалительное средство. Этот напиток способен укрепить организм и поддерживать его в тонусе.

Напиток из шиповника

Специалисты советуют при первых признаках простуды пить напиток из шиповника. Последняя содержит большое количество витамина C. Этот напиток имеет желчегонное и мочегонное эффект.

Компот из сухофруктов

Сушеные фруктов сохраняют все необходимые микроэлементы и витамины. содержащиеся в свежих фруктах. Такой отвар способен активизировать иммунную систему для борьбы с вирусами.

С осенним периодом приходит пора простуд. В городе за высокой концентрации людей всегда есть риск заразиться вирусной или бактериальной инфекцией. Чтобы этого избежать, надо выполнять несколько советов.