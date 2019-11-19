Что надо есть осенью, чтобы не болеть

Перечень продуктов, которые следует употреблять осенью. Фото: Ukrhealth

Осенью начинается сезон простуд и разгула инфекций важно подбирать продукты, которые позволят не заболеть и укрепят иммунитет.

Врачи говорят, что питание должно быть сбалансированным постоянно, однако осенью определенным продуктам стоит уделить внимание, пишет 2detpol.city

Чаи способствуют укреплению иммунитета и содержат много антиоксидантов, благотворно сказывается на самочувствии. Польза зеленого чая заключается в том, что он улучшает обмен веществ, а улун может снизить уровень сахара в крови. Черный чай помогает взбодриться, так как в нем есть кофеин. А ромашковый и травяной - успокоит.

Употребляйте мясо и рыбу - белок должен присутствовать в рационе. Врачи советуют употреблять отварную или тушеную курицу и индейку без кожи и говядину. Рыба в себе кроме белка содержит много витаминов и минералов, которые позволят защититься от риска заболеть. Уделяйте внимание морской рыбе.

Осень - сезон яблок, которые содержат целую горсть полезных витаминов и микроэлементов. Особенно полезен в их составе пектин, который снижает уровень "плохого" холестерина. Люди, съедающие по два яблока в день, могут снизить холестерин на 16%. Кроме того, они предотвращают рак легких, толстой кишки, печени и молочной железы, позволяют улучшить пищеварение и помогают похудеть.

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Для приготовления пищи используйте оливковое масло. Она содержит мононенасыщенные жиры, витамин Е и антиоксиданты способны создать настоящие чудеса с организмом человека.

Врачи также советуют наседать на орехи и семена. Употреблять стоит и бобовые продукты: фасоль, бобы, горох, чечевица.

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