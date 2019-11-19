Что надо есть осенью, чтобы не болеть

 
Ексклюзивы
1/5
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 1602
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
3 Просмотров: 1674
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
Просмотров: 1125
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Просмотров: 11295
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
3 Просмотров: 1026
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
1 Просмотров: 1107
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просмотров: 5877
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
2 Просмотров: 1917
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
2 Просмотров: 1116
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1143
Фото
Все фото
12
5
7
5
4
Врач рассказал о неизлечимой болезни, поразившей Ким Кардашьян и Камерон Диаз
Врач рассказал о неизлечимой болезни, поразившей Ким Кардашьян и Камерон Диаз
Показали, как правильно оказывать помощь при остановке сердца
Показали, как правильно оказывать помощь при остановке сердца
Какие рисунки следует использовать для маникюра
Какие рисунки следует использовать для маникюра
Украинцы под стенами МОЗ поблагодарили Ульяну Супрун
Украинцы под стенами МОЗ поблагодарили Ульяну Супрун
Четырехлапые герои: собаки спасли своих хозяек от рака
Четырехлапые герои: собаки спасли своих хозяек от рака
Видео
Все видео
Мужчина узнал, что прожил 20 лет с зубом в носу
Мужчина узнал, что прожил 20 лет с зубом в носу
Анита Луценко показала упражнение, которое держит мышцы тела в тонусе
Анита Луценко показала упражнение, которое держит мышцы тела в тонусе
Фитнес-тренер Анита Луценко показала идеальное упражнение для людей с пассивным образом жизни
Фитнес-тренер Анита Луценко показала идеальное упражнение для людей с пассивным образом жизни
Какие самые распространенные ошибки правильного питания совершают во время похудения
Какие самые распространенные ошибки правильного питания совершают во время похудения
Фитнес-тренер Анита Луценко показала действенные упражнения для ягодиц и стального пресса
Фитнес-тренер Анита Луценко показала действенные упражнения для ягодиц и стального пресса
Интервью
1/5
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 1602
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 1125
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1143
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1386
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 4050
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
18 ноября 2019
Просмотров: 720
Мед на дивані
Тягнемо великий алюмінієвий бідон. Володька крекче: — Ох і важкий, зараза. Цікаво, що там? — Мед, — кажу коротко, щоби не ...
среда, 20 ноября 2019 05:32

Что надо есть осенью, чтобы не болеть

  Комментировать
Что надо есть осенью, чтобы не болеть
Перечень продуктов, которые следует употреблять осенью. Фото: Ukrhealth

Осенью начинается сезон простуд и разгула инфекций важно подбирать продукты, которые позволят не заболеть и укрепят иммунитет.

Врачи говорят, что питание должно быть сбалансированным постоянно, однако осенью определенным продуктам стоит уделить внимание, пишет 2detpol.city

Чаи способствуют укреплению иммунитета и содержат много антиоксидантов, благотворно сказывается на самочувствии. Польза зеленого чая заключается в том, что он улучшает обмен веществ, а улун может снизить уровень сахара в крови. Черный чай помогает взбодриться, так как в нем есть кофеин. А ромашковый и травяной - успокоит.

Употребляйте мясо и рыбу - белок должен присутствовать в рационе. Врачи советуют употреблять отварную или тушеную курицу и индейку без кожи и говядину. Рыба в себе кроме белка содержит много витаминов и минералов, которые позволят защититься от риска заболеть. Уделяйте внимание морской рыбе.

Осень - сезон яблок, которые содержат целую горсть полезных витаминов и микроэлементов. Особенно полезен в их составе пектин, который снижает уровень "плохого" холестерина. Люди, съедающие по два яблока в день, могут снизить холестерин на 16%. Кроме того, они предотвращают рак легких, толстой кишки, печени и молочной железы, позволяют улучшить пищеварение и помогают похудеть.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Регулярное и тщательное мытье рук может уменьшить частоту приема антибиотиков - Супрун

Для приготовления пищи используйте оливковое масло. Она содержит мононенасыщенные жиры, витамин Е и антиоксиданты способны создать настоящие чудеса с организмом человека.

Врачи также советуют наседать на орехи и семена. Употреблять стоит и бобовые продукты: фасоль, бобы, горох, чечевица.

Американские ученые обнаружили новый штамм вируса иммунодефицита человека - ВИЧ.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Что надо есть осенью, чтобы не болеть». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Фильм ужасов в квартире: мужчина и женщина зарезаны, их сын - в петле
Фильм ужасов в квартире: мужчина и женщина зарезаны, их сын - в петле Просмотров: 34966
5 продуктов, которые нельзя есть натощак
5 продуктов, которые нельзя есть натощак 1 Просмотров: 19674
Идеальная попа и маленькая грудь: ангел Victoria&#039;s Secret обнажилась в новом фотосете
Идеальная попа и маленькая грудь: ангел Victoria's Secret обнажилась в новом фотосете
8
 Просмотров: 11538
Деми Роуз засмеяли пользователи из-за неудачного дефиле
Деми Роуз засмеяли пользователи из-за неудачного дефиле
4
 Просмотров: 10107
С голыми ягодицами и на столе - Дорофеева поразила новым фото
С голыми ягодицами и на столе - Дорофеева поразила новым фото
3
 1 Просмотров: 10044
Здоровье
Вкусные подсказки с чем есть и хранить сыр тофу
Вкусные подсказки с чем есть и хранить сыр тофу Просмотров: 27
В Украине ожидают две волны гриппа - Минздрав
В Украине ожидают две волны гриппа - Минздрав Просмотров: 234
Путь к сердцу лежит через желудок - что следует помнить в день мужчин
Путь к сердцу лежит через желудок - что следует помнить в день мужчин
 Просмотров: 369
Семья полтавки Татьяны Луговой просит помощи на химиотерапию
Семья полтавки Татьяны Луговой просит помощи на химиотерапию
 Просмотров: 108
Зафиксировали вспышку бубонной чумы
Зафиксировали вспышку бубонной чумы Просмотров: 432
Больше всего комментируют
10
"На х*й иди" - Портнов жестко крыл матом и угрожал прокурорам(18+)
6
Богдан разочаровался во фракции "Слуга народа"
5
"Эпоха договорняков кончилась" смешнее всех остальных шуток "- соцсети реагируют на батл Зеленского и Тимошенко
3
ГБР просит Раду разрешить привлечь Порошенко к уголовной ответственности
3
Оккупанты вернули Украине захваченные корабли
Голосов: 1053
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua