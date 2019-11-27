Что надо есть, чтобы улучшить настроение на день

Бананы - среди фруктов, которые поднимают настроение. Фото: eda.bit.com



Бананы, рыба, креветки и мясо индейки улучшают настроение. Чтобы не его портить, лучше не употреблять пиццу, чипсы, газировку.

Такие продукты назвала врач-нутрициолог Ганна Скидоненко.

Первыми в рейтинге специалист выделила фрукты, главным из которых стал банан. В нем содержится триптофан - предшествует гормона радости-серотонина, который является у плода.

Второе место досталось рыбе, которую обязательно нужно включать в рацион, поскольку она является источником омега-3 жирных кислот. Наиболее активно употреблять рыбу стоит зимой, ведь он дает энергию и насыщения. Омега-3 благоприятно влияет на нервные клетки, повышая настроение. Полезные кислоты важны для эффективной работы мозга. Если стоит выбор, съесть жареный лосось или карася, лучше остановиться на первом варианте.

Третье место занимают овощи. Обратить внимание стоит на шпинат, все виды салатов, брокколи, морскую капусту и тыкву. Самочувствие улучшается благодаря содержанию магния.

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На четвертое место врач-нутрициолог поставила мясо, что является источником белка, аминокислот и витаминов группы В. Особое внимание следует уделять мясу индейки, кролика, баранины и говядины. Устрицы, креветки и мидии тоже выступают в качестве прекрасного средства для того, чтобы повысить настроение. Эффект достигается благодаря цинка, участвует в большом количестве ферментных реакций организма, среди которых есть и регуляция нервной системы.

Следует отдавать предпочтение горькому шоколаду и ограничиваться 4-5 кусочками.

Пицца, чипсы, газировка, фастфуд плохо влияют на настроение.

Какао богат на фенилэфиламин - мощный антидепрессант. Он дарит прекрасное настроение и заряжает оптимизмом. Врачи рекомендуют пить какао студентам и школьникам в период экзаменов, а также спортсменам при подготовке к соревнованиям. Он повышает умственную и физическую активность.