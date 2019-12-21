Что делать, если переели на ночь: советы

Необходимо провести "чистку" своего организма, перегруженного лишними калориями. Фото: dniprograd.org

Переедать на ночь - вредно для организма.

Но если это произошло, то нужно соблюдать определенные правила, чтобы минимизировать дурное влияние, об этом пишет "24 здоровье".

Необходимо провести "чистку" своего организма, перегруженного лишними калориями. Очистку следует начинать утром, и держаться изо всех сил до позднего вечера. Для начала нужно вывести из организма всю лишнюю жидкость. То есть в коем случае нельзя есть соленого или слишком сладкого.

По возможности старайтесь есть продукты, в которых содержится клетчатка. Это сушеные бобовые, хлеб с отрубями или цельнозерновой хлеб. Не следует ограничивать себя в калориях, поскольку недоедания грозит пробуждением сильного аппетита, а чувство голода может спровоцировать обжорство.

Даже если ужин был слишком сытной, то завтрак пропускать все равно нельзя. Если не позавтракаете, то к обеду можете испытать острое чувство голода, благодаря которому можно сорваться.

Работая над восстановлением водного баланса, нужно много простой воды. Сладкие напитки лучше вообще исключить в этот разгрузочный день.

Похмелье - это интоксикация организма от перенасыщения его алкоголем. Чтобы похмелье проходило легче, врачи советуют заранее позаботиться об организме.