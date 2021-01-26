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вторник, 26 января 2021 00:42

Covid-19. В мире количество заражений превысило 100 млн

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Covid-19. В мире количество заражений превысило 100 млн
Украина на 17-м месте среди стран по количеству больных ковид. Фото: REUTERS

Во всем мире уже зафиксировано более 100 миллионов заражений коронавирусной инфекцией Covid-19.

Из общего количества зараженных выздоровели уже более 72 млн пациентов и 2,1 млн скончались, сообщают на сайте Worldometers.

Лидером по количеству заболевших остаются США – там зафиксировано 25,7 млн случаев. Также в первую пятерку стран входят Индия (10,6 млн случаев), Бразилия (8,8 млн случаев), Россия (3,7 млн случаев) и Великобритания (3,6 млн случаев).

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Украина остается на 17-м месте. В стране заболели почти 1,2 млн человек, вылечились 953 тысячи, а скончались почти 22 тысячи.

Ранее эксперты Всемирной организации здравоохранения заявили о выходе пандемии коронавируса из-под контроля. По их мнению, вскоре показатели смертности могут достигнуть 100 тысяч человек в неделю.

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