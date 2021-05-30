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воскресенье, 30 мая 2021 14:07

Covid-19: сколько привито украинцев за сутки

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Covid-19: сколько привито украинцев за сутки
Всего проведено 1141413 прививок. Фото: pexels-artem-podrez-5878514

За прошедшие сутки, 29 мая, в Украине первую дозу вакцины от Covid-19 получили 8 592 человека. Полностью иммунизированных - 1 473 человека.

Об этом сообщает Минздрав.

По состоянию на 30 мая 2021 года в лист ожидания вакцинации от коронавируса записались 604 651 человек.

"Всего с начала прививочной кампании привито 1015978 человек, из них получили первую дозу - 1015976 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 125 437 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 1141413 прививок", - говорится в сообщении.

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За прошедшие сутки, 29 мая, в Украине зафиксировали 1703 новых больных коронавирусом. Среди них - 85 детей и 10 медработников.

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