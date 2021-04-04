Covid-19 сбавляет темпы: сколько больных выявлено в столице

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком, Днепровском и Деснянском районах. Фото: Polina Tankilevitch from Pexels

По состоянию на 4 апреля в Киеве зафиксировано 552 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. За сутки заболел 21 ребенок. Умерло 40 украинцев.

Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

Больше всего случаев заражения обнаружили в районах: Дарницком - 136, Днепровском - 123 и Деснянском - 91.

Заболела 331 женщина в возрасте от 18 до 87 лет, 200 мужчин от 18 до 92 лет, 10 девочек от 2 до 17 лет и 11 мальчиков от 12 дней до 14 лет.

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За сутки госпитализировано 69 больных, 40 украинцев умерло. Вирус побороло 68 человек. За все время пандемии в Киеве коронавирусная инфекция поразила 167 210 жителей столицы.