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понедельник, 08 марта 2021 10:26

Cкольких украинцев привили за сутки от Covid-19

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Cкольких украинцев привили за сутки от Covid-19
Наибольшее количество прививок в сутки и в течение всей кампании зафиксировали в Донецкой области. Фото: unsplash

За последние сутки 910 украинцев получили прививки от Covid-19.

С начала кампании по одной дозе вакцины в Украине получили 17 947 человек, сообщают в Минздраве.

В течение дня 7 апреля в регионах провели такое количество прививок:

Винницкая область - 10 прививок;

Волынская область - 20 прививок;

Днепропетровская область - 40 прививок;

Донецкая область - 240 прививок;

Закарпатская область - 10 прививок;

Запорожская область - 10 прививок;

Киевская область - 60 прививок;

Луганская область - 180 прививок;

Львовская область - 90 прививок;

Одесская область - 40 прививок;

Полтавская область - 30 прививок;

Тернопольская область - 40 прививок;

Харьковская область - 50 прививок;

Хмельницкая область - 30 прививок;

Черновицкая область - 20 прививок;

Черкасская область - 40 прививок.

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Наибольшее количество прививок в сутки и в течение всей кампании зафиксировали в Донецкой области. С февраля там получили по одной дозе вакцины 2180 украинцев. Меньше всего прививок в течение кампании сделали в Закарпатской области - 324.

В течение субботы, 6 марта, в Украине еще 1279 человек привились от Covid-19 индийской вакциной Covishield.

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Дата
08
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