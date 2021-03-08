Cкольких украинцев привили за сутки от Covid-19

За последние сутки 910 украинцев получили прививки от Covid-19.
С начала кампании по одной дозе вакцины в Украине получили 17 947 человек, сообщают в Минздраве.
В течение дня 7 апреля в регионах провели такое количество прививок:
Винницкая область - 10 прививок;
Волынская область - 20 прививок;
Днепропетровская область - 40 прививок;
Донецкая область - 240 прививок;
Закарпатская область - 10 прививок;
Запорожская область - 10 прививок;
Киевская область - 60 прививок;
Луганская область - 180 прививок;
Львовская область - 90 прививок;
Одесская область - 40 прививок;
Полтавская область - 30 прививок;
Тернопольская область - 40 прививок;
Харьковская область - 50 прививок;
Хмельницкая область - 30 прививок;
Черновицкая область - 20 прививок;
Черкасская область - 40 прививок.
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Наибольшее количество прививок в сутки и в течение всей кампании зафиксировали в Донецкой области. С февраля там получили по одной дозе вакцины 2180 украинцев. Меньше всего прививок в течение кампании сделали в Закарпатской области - 324.
В течение субботы, 6 марта, в Украине еще 1279 человек привились от Covid-19 индийской вакциной Covishield.
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