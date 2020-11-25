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среда, 25 ноября 2020 11:23

Через крик и громкие разговоры: врач рассказал, как передается коронавирус

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Через крик и громкие разговоры: врач рассказал, как передается коронавирус
Коронавирус не передается во время дыхания через нос. Фото: topspb.tv

Врач Ровенской больницы Павел Сильковский сообщил, что коронавирус не передается при обычном дыхании носом.

Инфицирование проходит от человека, который громко говорит или кричит, написал он в Facebook.

Врач уверяет, что наибольший риск подхватить коронавирус зимой.

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По словам Сильковского, ковидные правила установлены весной или летом сейчас не работают. Мужчина лечил людей от коронавируса, которые просто замерзли на улице, стоя в очереди в банк, магазин или какое-то учреждения.

"В холодное время люди должны свободно заходить в помещение, но быть в масках и вести себя тихо. Потому что передача вируса осуществляется при разговорах, а не в тихом ожидании", - отметил врач.

Сильковский считает, что ожидание транспорта на остановках в холодное время это издевательство над людьми, а не защита от инфекции.

"Маска, спущена с носа, - это не то же самое, что оголенные гениталии, как часто рисуют на картинках. Ковид передается во время чихания и кашля, при громких разговорах и крике, а не во время спокойного дыхания через нос", - подытожил врач.

Стоимость тестов на коронавирус в Украине завышена. Некоторые из них, несмотря на высокую цену, могут показывать ложные результаты.

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