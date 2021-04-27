Будут ли наказывать Кабмин и Минздрав за срыв вакцинации - Рада проголосовала

Правительство должно было контролировать своевременные закупки вакцины. Фото: pinterest.com

Верховная Рада Украины отклонила постановление об ответственности Кабмина и Министерства здравоохранения за срыв вакцинации.

За соответствующее постановление проголосовали 115 народных депутатов при минимально необходимых 226, сообщает корреспондент "Укринформа".

Правительство должно было контролировать своевременные закупки препаратов для вакцинации против коронавируса и сроки их ввоза.

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В постановлении говорилось также о возможности созыва СНБО с участием председателей депутатских фракций и групп. Планировали обсудить ситуацию с пандемией в Украине и методы борьбы с Covid-19.

Авторами постановления являются депутаты фракции "Европейская солидарность".

Вакцинация в Украине является одной из самых медленных в Европе. Государство подписало контракты на 32 млн доз вакцины. Пока поступило менее миллиона доз AstraZeneca и китайского производителя Sinovac Biotech. В Украину также привезли 117 тыс. доз вакцин Pfizer по системе СOVAX. Поставка AstraZeneca индийского производства задерживается, так как количество случаев болезни стремительно растет в Индии.