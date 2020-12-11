Больных Covid-19 принимают больницы Укрзализныци

Сейчас в медучреждении есть 5 бригад для оказания помощи пациентам, а инфекционистов туда перенаправили из других больниц. Фото: pixabay

Медицинские учреждения в подчинении Укрзализныци привлекает Министерство здравоохранения для госпитализации больных с Covid-19.

Минздрав подготовил постановление о выделении средств на дополнительное комплектование больниц для приема пациентов с коронавирусом, рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы привлекаем не только коммунальные больницы, которые находятся в собственности общин, а также добавляем так называемые ведомственные больницы. Это также больницы Укрзализныци. Для того, чтобы они нормально функционировали, Министерством здравоохранения уже подготовлен проект постановления Кабинета министров относительно выделения средств этим больницам на дополнительное оборудование из фонда по борьбе с Covid-19", - отметил Степанов.

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Также он рассказал об условиях, которые есть в Киевской клинической больницы на железнодорожном транспорте №1 для приема больных Covid-19.

"Хочу сообщить, что Киевская клиническая больница будет законтрактована НСЗУ по ковид-пакету уже сегодня. Они согласовали все документы. Больница отвечает соответствующим критериям. Это означает, что все требования, необходимые для приема больных Covid-19 в медучреждении есть", - добавил министр.

По его словам, в медучреждении есть 5 бригад для оказания помощи пациентам, а инфекционистов туда перенаправили из других больниц.

"В больнице сформировано 5 бригад для приема больных Covid-19. К этой бригаде входят врачи, инфекционисты, анестезиологи. В больнице есть 5 аппаратов искусственной вентиляции легких, также баллоны с кислородом, они обеспечены определенным количеством средств индивидуальной защиты. Также решили вопросы, касающиеся врачей инфекционистов. Они делегированы в эту больницу из Киевской клинической больницы №2", - рассказал глава ведомства.

В Украине люди начали повторно заражаться коронавирусом. Есть пациенты, которые впервые переболели 3-5 месяцев назад, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает "Украинская правда".