Больницам будут доплачивать за вакцинацию от Covid-19

Врачам заплатят 25 грн за первую дозу вакцины. Фото: unsplash.com

Национальная служба здоровья Украины будет заключать договоры с больницами, которые будут вакцинировать пациентов от Covid-19 за государственный счет. Соответственно за новую услугу медучреждениям будут доплачивать.

На 1-м этапе вакцинации в таких заведениях сформируют мобильные команды. Они должны состоять минимум из 1 врача и 2 медицинских сестер или братьев. Дополнительно рекомендуется привлекать регистратора и водителя, сказал глава НСЗУ Андрей Виленский, передает "Українська правда. Життя".

1-я выплата для мобильной команды будет составлять 8 тыс. грн. Это для обеспечения готовности к проведению вакцинации, в частности закупки необходимых расходных материалов и средств индивидуальной защиты.

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Далее поставщики услуг будут получать оплату за количество провакцинированных человек: 25 грн за 1-ю дозу вводимой вакцины и 60 грн за 2-ю.

Вакцинация в Украине обязательно начнется в феврале, сказал глава Минздрава Максим Степанов. Первые прививки украинцы получат именно вакциной AstraZeneca. Задержки с поставкой вакцины Pfizer спровоцировала бюрократия COVAX.