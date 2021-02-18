Уточнили сроки старта вакцинации от Covid-19

Назвали даты начала вакцинации от коронавируса. Фото: Reuters

Вакцинация в Украине обязательно начнется в феврале

"Мы точно начнем вакцинацию в феврале. Это гарантировано, я в этом уверен", - заверил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире "Украина 24".

Первые прививки украинцы получат именно вакциной AstraZeneca.

Вину за задержку с поставкой вакцины Pfizer он положил на бюрократию COVAX. В то же время задержка поставки вакцины AstraZeneca, по его словам, в вопросе логистики - отгрузка непосредственно из Индии.

"Исходя из тех сообщений, которые мы получили от COVAX, мы рассчитываем на конец февраля поставки этих 117 000 доз. Что касается AstraZeneca, первые 500 000 доз, которые должны прибыть, я думаю к концу недели они должны быть уже в Украине", - рассказал Степанов.

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Напомним, в Минздраве заявляли, что вакцинация от Covid-19 начнется уже 15 февраля.