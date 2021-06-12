Более полутора миллиона прививок: назвали новые данные вакцинации от коронавируса

В очередь на прививку от коронавируса может записаться каждый. Фото: sitenews.com

За сутки 11 июня привили 62062 человека от COVID-19. Одну дозу получили 35 680 человек, полностью иммунизированы - 26382 человека.

Об этом сообщает Минздрав.

В течение суток работали 549 мобильных бригад и 701 пункт прививки.

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По состоянию на 12 июня 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 678 522 человека.

"С начала прививочной кампании привиты 1430992 человека, из них получили 1 дозу - 1430990 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 230 420 человек. Из них двое получили одну дозу за рубежом. Всего сделано 1661410 прививок", - уточнили в Минздраве.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что ее страна готова поставить в Украину 500 000 доз вакцины от коронавируса. Об этом она сказала в телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским.