Более 20 тыс. Covid-случаев в сутки: НАН шокировала прогнозом на октябрь

20 тыс. больных в сутки прогнозируют уже до конца октября. Фото: pixabay.com

К концу октября количество новых случаев коронавируса может превысить 20 тыс. в сутки.

Об этом свидетельствуют данные исследования ученых Национальной академии наук.

По официальной статистике на 12 октября среднее количество выздоравливающих составило 5419 в день. Среднее количество новых инфицированных за неделю составляет 13 175 в день. Это почти вдвое больше, чем две недели назад. И в пять раз больше, чем месяц назад, подчеркнули ученые.

Согласно прогнозам, среднее количество новых случаев в сутки равно 14 897 (SEIR_U), 14 650 (Prophet) в течение недели 13-19 октября 2021-го и 18 640 (SEIR_U), 20 922 (Prophet) - в течение недели 20-26 октября 2021 года.

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Ученые прогнозируют, что в ближайшее время текущая волна в Украине будет нарастать. При этом показатели будут увеличиваться быстро, но нестабильно. И самая большая нестабильность приходится на долгие октябрьские выходные - с 14 до 17 октября.

"По текущей неделе из-за неопределенности показателей во время праздников трудно утверждать, будет ли превышение суточного прироста количества новых больных в стране. А на следующей неделе это точно произойдет", - считают в НАНУ.

По прогнозам ученых, регионы с наиболее ожидаемым количеством инфицированных: Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Львовская, Одесская, Сумская, Харьковская, Херсонская области и Киев.

К концу 2021 года в Украине может быть от 68 тыс. до 92 тыс. умерших от коронавируса, заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.