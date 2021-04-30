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пятница, 30 апреля 2021 14:58

Более 1 млн прививок в день - установили новый рекорд

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Более 1 млн прививок в день - установили новый рекорд
Для вакцинированных ослабят карантин. Фото: pixabay.com

В Германии установили новый рекорд по количеству вакцинированных людей.

В стране за день сделали более 1 млн прививок против коронавируса, рассказал федеральный министр здравоохранения Йенс Шпан.

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Он отметил, что первую дозу вакцины получили уже около четверти населения Германии, а вторую - 8% граждан.

Тем, кто сделал прививку, будут ослаблять карантин. Они смогут не сидеть на самоизоляции после контакта с больным.

29 апреля сообщили о суточном рекорде прививок в Украине - 70 468 человек получили первую из двух доз вакцины. В столичных пунктах прививки массово вакцинируют граждан Китая.

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