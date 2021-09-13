Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением

Пить воду из-под крана можно, но с доочисткой. Водоканалы пытаются это сделать, но из-за старой водопроводно-канализационной системы все усилия напрасны. Если этот вопрос оставить незамеченным и в дальнейшем, через 30-50 лет украинцев ждет массовая миграция из-за нехватки питьевой воды. Ситуация в селах не лучше. Из-за использования вредных удобрений, которые всасываются в грунт и попадают в воду, а также большого количество выгребных ям, вода становится опасной для потребления.

Об этом Gazeta.ua рассказала Людмила Цыганок, президент Профессиональной ассоциации экологов Украины.

Автор: facebook.com/Людмила Цыганок "Качество воды проверить самому невозможно. Это делают только в лаборатории. На глаз такие вещи не определяются", - рассказала Цыганок.

Достаточно ли в Украине воды?

Украина принадлежит к малообеспеченным водой европейским странам. Этот ресур не равномерно распространен. Например, в горах воды избыток. Об этом свидетельствуют ежегодные наводнения, полноводные реки. Юг и центральная часть страны испытывает дефицит. Есть населенные пункты, где вообще воды не добыть - ее привозят. Южные регионы уже давно моются соленой водой. Питьевая вода напрямую зависит от источника, из которого ее берут. Это могут быть подземные воды - артезианские, или поверхностные - реки. Из рек ее доочищают водоканалы города. Городское водоснабжение в Украине обеспечивается за счет подземных вод лишь на 25%. Хотя в большинстве стран Европы их используют на 90%. В Украине такая цифра из-за большого количества экологических проблем и того, что большинство канализационных водопроводных сетей строились еще в прошлом веке. Звучит страшно, но это так. Украине грозит коллапс, если разрушится канализационно-водопроводная система. Потому что трубы изношены. Долго не проработают. С каждым годом ситуация только ухудшается. Тревогу надо бить уже сейчас. Ведь как хорошо ни очищай воду - если пойдет в краны страшными трубами, то с ее качеством ничего не сделаешь С каждым годом ситуация только ухудшается. Тревогу надо бить уже сейчас. Ведь как хорошо ни очищай воду - если пойдет в краны страшными трубами, то с ее качеством ничего не сделаешь. Европа обеспечила себя качественной водой, ведь быстрее модернизировала водопроводную сферу. Их трубы не выделяют железо в виде ржавчины. Ведь любой воде характерна минерализация. Мы на начальной стадии - прилично отстаем от других стран. Часто слышу, что водоканалы являются крупнейшими загрязнителями. Это не совсем корректно, так как они воду не загрязняют, а очищают. И из-за изношенности технологий сооружений, не могут сделать это качественно. С каждым годом ситуация только ухудшается. Тревогу надо бить уже сейчас.

Почему власть не заменяет водопроводную ситсему?

Это очень дорого. Легкого решения нет. Кроме ценового вопроса, это еще и невыгодно политикам.Ведь из-за того, что власть имеет не постоянный характер, быстро меняется, поэтому и не берет на себя такую ​​ответственность. Потому что эту масштабную реформу невозможно провести через 5-10 лет. Должно быть 20 летняя программа, в которой каждая следующая власть последовательно будет воплощать ее, помня то, что, как бы ни боролись за политические дивиденды - без воды ни одна страна существовать и развиваться не будет. В Украине об этом 30 лет забывают. Конечно, есть какие-то усилия, но они единичны и не комплексные. Не выделяются из бюджета средства, которые могли бы модернизировать сферу. В Житомире водоканал взял на себя ответственность быть одним из первопроходцев, который привлек средства Всемирного банка. То есть это не только ресурсы из государственного бюджета - взят огромный кредит на 10 лет. Модернизация будет проходить в три этапа. То есть мы говорим и о системе водоснабжения, водоотведения - канализационных сооружениях, а также глобально-очистных сооружениях водоканалов. Да, на бытовом уровне это неудобно, обычно из-за этого реформа не движется, потому что не каждый мэр и директор водоканала сможет подвергаться постоянному недовольству со стороны общества. Потому что идет ремонт, выключают водоснабжения. Но с этого начинается будущее. Претерпев все эти неудобства через десятилетия Житомир получит качественный, современный, европейский водоканал. Другие города лишь в начале этого пути. И главный вопрос здесь хватит ли политической воли принять решение власти и профессионалов, чтобы двигаться вперед. Ведь не легко найти инвестора, написать проект для такой модернизации - это сможет не каждый.

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Кто отвечает за качество воды?

Ответственность разделена между отдельными структурами. За сеть и отрасль отвечает Минрегионстрой, за качество и санитарные показатели - МОЗ. Глобально за качество воды и управления бассейновыми управлениями - министерство экологии природных ресурсов, вопросами финансирования - Минфин. Как минимум четыре структуры, которые должны нести прямую ответственность. И когда мы начинаем обращаться, по поводу решения какого-то вопроса, происходит перекладывание ответственности. Получается, что нельзя найти того, кто возьмется за спасение воды. Поэтому, как только будет политическая воля, единственный ключевой хозяин, который даст задачи всем структурным подразделениям, начнется процесс поиска решения. Пока этот вопрос только обсуждается. Но время идет, сооружения и дальше стареют и коллапс приближается. Возможна миграция населения из-за нехватки питьевой воды. Это может произойти в зависимости от времени построения водопроводных канализационных сетей. В рамках ближайших 30-50 лет. Поэтому, бить тревогу надо было еще вчера.

Изменился состав воды за последние годы?

Он меняется постоянно, потому что чем больше теряется качество питьевой воды, тем больше в ней опасных вредных элементов. Если мы говорим, например, о железе. Оно характерно для любой воды, является полезным, потому что помогает переносить кислород по организму. И содержание железа постоянно меняется. Если концентрация увеличивается, например, через ржавые трубы, то этим элементом перенасыщается печень. Поэтому важно, чтобы питьевая вода отвечала гигиеническим требованиям и санитарным. Должна быть прозрачного цвета, без всякого привкуса и запаха.

Где лучше вода - в селах или городах?

Традиционно считается, что в селе вода лучше. Это не так. На самом деле, городские жители более защищены, потому что воду, которую потребляют - доочищають водоканалы. Они несут ответственность за ее качество, поэтому она постоянно проверяется. Регулярно проводят анализы. В селе, как правило, этого не делают. Важно, чтобы при потреблении, или после определенных аварий и т.п., воду тестировали на качество. Жителям сельской местности не стоит употреблять воду из непроверенных лабораторно источников. Потому что Украина - государство выгребных ям. Эти ямы часто строятся с нарушением всех требований и санитраных норм. Ведь при их закладке необходимо выдерживать определенное расстояние от колодца. Все зависит от региона, рельефа, почв, которые по-разному пропускают влагу. В местном екодепартаменти региона знают и подскажут каким должно быть расстояние с учетом всех особенностей. Плюс при бурении скважины проектанты должны понимать эти нюансы. Если колодец находится возле туалета, или выгребной ямы, качество такой питьевой воды будет плохим. Септик должен находиться на расстоянии не менее 30 метров от колодца. Но это не единственная проблема. Наряду с колодцами моют транспортные средства. Это все попадает в плодовитый почву и потом мы это потребляем. Этим летом запретили фосфатосодержащих моющие средства. Поэтому, хочется верить, что в ближайшие годы проблема цветения воды решится.

Этим летом запретили фосфатосодержащих моющие средства. Поэтому, хочется верить, что в ближайшие годы проблема цветения воды решится

Пригодна ли к употреблению вода в Украине?

Ее пить можно, но с доочисткой и не во всех регионах. В этом году возникла проблема цветения в реках. Причина - много лет Украина не запрещает использовать моющих средств, как бытовых, так и промышленных, в которых есть фторсодержащие вещества. Фтор и фосфаты - вещество, которое подкармливает все зеленые насаждения, естественно размножаются в реках. Эти вещества не надо путать с ядом-химикатами, это другое дело, потому что зеленые водоросли есть во всех реках. Но вопрос в их размножении. Когда в реки попадает вода с фосфатами, они слишком активно размножаются. Из-за этого возникает дефицит кислорода и гибнет рыба. В этом году, например, под Киевом массово умирала рыба. Кроме того, это приводит к повышению содержания различных вредных веществ. Но водоканалы их очищают. Если речь идет о купании в такой воде - возможны аллергические реакции, обострение хронических болезней. В то же время на этой теме нельзя манипулировать, что воду пить нельзя и мы все умрем. Это не так. Просто сейчас возникла ситуация, которую надо решать. Украинская вода пригодна к употреблению, ее просто надо тщательно проверять и смотреть в корень проблемы. Ведь, чем больше сбрасывают вредных веществ в воду предприятия без доочистки - вода будет загрязняться и уже через 10 лет она может стать непригодной для потребления. Поэтому не надо паниковать, а осознать глубину проблемы и найти средства на модернизацию.

Где лучше вода - в колодцах, бюветах или трубопроводах?

Лучшая вода естественная, которая не подверглась деятельности человека. Например, если есть какой-то ручеек в горах. Там она живая, содержит необходимое количество всех минералов и микроэлементов, которые обеспечивают нормальную жизнедеятельность человека. Бутилированная вода от непроверенных производителей ничем не отличается от бюветной. Есть добропорядочные предприниматели, а есть мошенники. Поэтому усредненно говорить здесь трудно. Подземные - артезианские воды идеальны с глубины более 100 м. Превосходного качества. Но все зависит от их местоположения. Если рядом загрязненная почва - вода будет такая же. Поэтому надо смотреть по анализу воды. Хуже всего то, что артезианские воды до сих пор не запрещены в использовании промышленных нужд. Это означает, что осознавая дефицит воды - государство не нашло политической воли, чтобы запретить эту воду использовать для моек авто - это преступление.

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Чем загрязняют воду в Украине?

Нитратами. Надеюсь, что нитратной директиве быть, потому что давно надо запретить удобрения, которые в "черную" ввозят в Украину и уничтожают наши поля. Потому что все это попадает в воду. Недавно проводили анализ воды в Днепре в нескольких местах - он показал повышенное содержание нитратов. Экологический контроль разрушен. Он погряз в коррупции и предприятия этим пользуются. Им дешевле заплатить отдельные штрафы, чем поставить очистные сооружения Экологический контроль разрушен. Он погряз в коррупции и предприятия этим пользуются. Им дешевле заплатить отдельные штрафы, чем поставить очистные сооружения. Кроме нитратов и фосфатов в воде могут быть тяжелые металлы: свинец. Здесь все зависит от того, какое промышленное производство находится на территории, о которой мы говорим. Был интересный кейс в пгт Понинки, что на Хмельнитчине. Где-то три года назад там реки были похожи на клейстер, через местную картонно-бумажную фабрику, одну из самых мощных бумажных производителей. Однако община достигла того, что предприятие не просто закрылось, а поставило современные очистные сооружения на сбросы в воду. Сейчас уже зафиксировано существенное улучшение рек. Они восстанавливаются. Так надо сделать всем заводам. В Украине статистика страшная. Около 80% всех предприятий, которые должны иметь очистные сооружения - их не имеют. И это прямое нарушение законодательства.

Если ситуация не изменится, к чему это приведет?

Вода обладает свойствами не травить организм сразу, а дает кумулятивный эффект. Если в ней годами накапливаются вредные элементы, люди могут болеть, даже не догадываясь, из-за чего. Также есть внезапный эффект, когда в воду сбросили опасные вещества - может быть отравление, кишечные палочки.

Реально самому проверить качество воды?

Самому это проверить невозможно. Это делают только в лаборатории. На глаз такие вещи не определяются. Правда, есть экспресс тесты для колодцев, но и их лучше отдать в лабораторию.

Как "вылечить" воду?

Первый шаг сделан - запрещены фосфатосодержащие моющие средства в Украине. Вторым шагом должны стать локальные очистные сооружения на предприятиях. Потому что без предварительной очистки мы скоро будем пить сточную воду. Третий шаг касается подземных вод - их должны использовать только для питья, а не в промышленности. Должны быть запрещены все удобрения, которые не соответствуют европейским стандартам. Кроме этого, надо заменить водопроводную систему - модернизировать водоканалы.

Что может сделать каждый из нас, чтобы улучшить ситуацию?

Должны пользоваться бесфосфатными средствами для стирки. Городским жителям советую не бросать в канализацию все подряд. Я видела те фильтры на водоканалах - это страшно. В унитаз смывают все. Затем оно приходит на водоканал, где это должны как-то очистить и снова вернуть обратно в систему. Потому что вода в природе имеет циклический характер. Так люди уничтожают ее. Спасение воды это еще и об экономии. Стоит уменьшить потребление - проверить плотность кранов, потому что каждая капля должна быть дорогой. Вода в Украине должно стать недешевым ресурсом во всех смыслах этого слова. Когда люди поймут, что она дорога, как в Европе, тогда и экономить начнут. Потому что это самое ценное, что имеет человечество.

В Киеве возле ТРЦ River Mall на воде в заливе Днепра Берковщина заметили разноцветные пятна. Вода в заливе испортилась из-за того, что в нее сбрасывали строительные отходы. Теперь от водоема сильный запах чувствуется даже через закрытое окно в радиусе 1 км.