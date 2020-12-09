Астма нарушает работу мозга

Приступ астмы возникает из домашняя пыль и плесень. Фото: mk.ru

11 декабря отмечается Всемирный день больного бронхиальной астмой. Его основали по решению Всемирной Организации Здравоохранения для привлечения внимания общественности к решению проблем, связанных с астмой.

"Астма" в переводе с греческого означает "удушье", "тяжелое дыхание". Это хроническое заболевание, характерным признаком которого являются приступы удушья, разной степени тяжести и частоты.

В 1-й половине XVI в. итальянском математику, инженеру, медик Джироламо Кардано удалось лишить английского епископа от астмы, прописав ему в качестве лечения диету, физические упражнения и замену пуховой перины. В XVII в. английский врач Томас Сиденхем назвал среди причин астмы "засоренность" бронхов.

Проблема приобрела острый характер после Второй мировой войны. Как из-за глобальных изменений к худшему в экологии и роста уровня жизни, который приводит к малой физической активности жителей "благополучных стран", так и из-за широкого распространения антибиотиков. Точнее нерационального их применения, что вызывает переход состояния болезни с острой в хроническую.

Причинами появления астмы являются:

1. Наследственная предрасположенность.

2. Действие факторов окружающей среды.

3. Домашние аллергены - домашняя пыль, аллергены животных, плесень; внешние аллергены - пыльца растений, грибов; лекарства - аспирин и другие нестероидные противовоспалительные; пищевые добавки; эмульгаторы; красители и другие химические вещества.

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5 фактов об астме

№1 - Гигиеническая гипотеза распространения астмы

Если в детстве человек живет в чистоте и редко сталкивается с бактериями и вирусами, то его иммунная система развивается неправильно и впоследствии бурно реагирует даже там, где не надо.

№2 - Астма неизлечима

От астмы нельзя избавиться полностью. Правда, если болезнь началась в детстве, с годами симптомы могут исчезнуть, но потом снова вернуться. У взрослых надежд на это меньше. Болезнь можно контролировать с помощью ингаляторов: одни используют при нападении, другие - регулярно, чтобы приступ не начался.

№3 - Астма замедляет развитие подростков

Австралийские ученые в 2016 году доказали связь между астмой и развитием подростков. Они измеряли рост детей, больных астмой, и сравнивали с данными их здоровых сверстников. Исследование началось, когда детям было 8 лет, и продолжалось до достижения 14 лет. На развитие мальчиков астма не повлияла, а у девочек-астматиков почти в 4 раза чаще встречалась задержка роста.

№4 - Астма повышает риск психических расстройств

Астма и сезонная аллергия повышают риск психических расстройств почти в 1,7 раза. Дело в иммунной системе, которая выделяет слишком много защитных веществ, нарушает работу мозга.

№5 - Астма снижает потенцию

Мужчин с бронхиальной астмой часто беспокоит эректильная дисфункция. Причина в непрерывном воспалении.

Чтобы не подхватить сезонные заболевания, такие как грипп, ангина или простуда, осенью, как никогда следует активно укреплять иммунитет. Для этого не обязательно сразу же бежать в аптеку и скупать аскорбиновую кислоту и витамин С. Лучше отправиться в ближайший супермаркет и приобрести полезные травы.