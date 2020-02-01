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суббота, 01 февраля 2020 12:13

Японские ученые сделали прорыв в борьбе с коронавирусом

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Японские ученые сделали прорыв в борьбе с коронавирусом
По данным японских медиков, последовательности генома изолированного вируса на 99,9% совпадает с теми, что обнародовало правительство Китая Фото: МК

31 января Национальный институт инфекционных заболеваний в Японии заявил, что ему удалось культивировать и изолировать смертоносный коронавирус из Китая.

Ученым удалось изолировать коронавирус от жителя Японии с подтвержденным заболеванием, пишет ТСН.

"В пятницу Национальный институт инфекционных заболеваний заявил, что им удалось культивировать и изолировать новый коронавирус", - говорится в сообщении.

Используя исследования институт начнет разработку вакцины и препарата против коронавируса. Ученые готовы предложить изолированный вирус исследователям и компаниям, которые попытаются выявить механизм заражения и исследовать токсичность коронавируса.

По данным японских медиков, последовательности генома изолированного вируса на 99,9% совпадает с теми, что обнародовало правительство Китая.

30 января Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного совещания объявила международную чрезвычайную ситуацию. Это стало косвенным признанием того, что сдержать распространение болезни не удается и она из локальной проблемы приобретает глобальный масштаб.

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Базовые рекомендации для избежания заражения коронавируса: избегать контактов с животными; не есть сырое или плохо обработанное мясо; избегать контактов с людьми, у которых есть признаки заболевания; регулярно и тщательно мыть руки.

По состоянию на утро 1 февраля коронавирус из Китая подхватили уже 11374 человека. Болезнь унесла 259 жизней. В Китае за сутки от коронавируса умерли 46 человек, общее число жертв - почти 260. В США объявили чрезвычайную ситуацию из-за распространения китайского коронавируса. Вирус с китайского Уханя принадлежит к большой семье коронавирусов. Распространение болезни началось с рынка животных. Передается воздушно-капельным путем животным, людям. Вспышка вируса пришелся на худшее время - празднование китайского Нового года. Ведь именно на этой неделе граждане Поднебесной активно путешествуют - приезжают на праздники к родственникам как внутри страны, так и из-за рубежа. Смертоносный коронавирус из Китая может передаваться в инкубационный период, когда человек даже не подозревает, что она больна. Инкубационный период длится от одного до 14 дней.

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Дата
01
февраля

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