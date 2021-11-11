Антибиотики могут усложнить лечение коронавируса - Минздрав

Назначение антибиотиков - прерогатива врача. Фото: pixabay.com

Антибактериальные препараты не активны к вирусам, в том числе к Covid-19.

Они не действуют, если у пациента нет признаков бактериальной инфекции, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга 11 ноября.

"У нас очередной рост продаж и использования антибактериальных препаратов. Употребление антибиотиков без надобности затрудняет лечение Covid-19. Не занимайтесь самолечением. Не употребляйте антибиотики для профилактики", - сказал он.

Назначать препараты такого рода может исключительно врач.

Сейчас устойчивость к противомикробным препаратам является одной из самых серьезных угроз для здравоохранения. Ежегодно 700 тыс. человек в мире умирают от заражения устойчивыми к антибиотикам бактериями. При потере контроля над назначением и лечением антибиотиками эта цифра может достичь 10 млн за 30 лет.

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За последние сутки в Украине выявили 24 747 новых больных коронавирусом. Из них детей - 1550, медработников - 462. Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 3 155 519 человек. Умерли 74 857 пациентов, из них 652 - за последние сутки. Выздоровели 2 572 738 человек, за последние сутки - 18 896.