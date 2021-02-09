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среда, 10 февраля 2021 13:19

Я этого боюсь и не доверяю - готовы ли украинцы к массовой вакцинации

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Я этого боюсь и не доверяю - готовы ли украинцы к массовой вакцинации
Patient receives Covid-19 vaccine shot. Фото: unsplash.com

Вакцинация в Украине начнется 15 февраля. В рамках глобальной инициативы COVAX Украина получит 8 млн доз вакцины от Covid-19. Первые 117 тыс. доз вакцины BioNTech/Pfizer доставят в ближайшие дни.

Вакцинация будет проходить в 5 этапов бесплатно. Первыми прививки получат медики, работающие с больными на коронавирус, и военные. Следующие на очереди люди старше 80 лет и работники первичного звена медицинской помощи. Люди не из групп риска смогут вакцинироваться только в конце 2021 года.

Gazeta.ua поинтересовалась в украинцев, как они относятся к вакцине и будут ли делать прививки.

Нина Калиниченко, Полтава:

Я не верю ни одной вакцине. Даже если бы хотела пройти прививки, то боюсь из-за сопутствующих болезней. Где гарантия, что со мной все будет хорошо?

Вера Семенюк, Киев:

Я не буду вакцинироваться от Covid -19, несмотря на возраст. Потому что как химик знаю, что хранение вакцины - это дело тонкое, отношение наших медиков, которые колют, тоже под вопросом. Поэтому я лучше воздержусь.

Олег Рокотянський, Ровно:

Я готов получить прививки. Не надо думать, что мы самые умные и знаем, что нужно, а что нет. Поддерживаю препараты Pfizer, Moderna. Великобритания, США активно ими вакцинируются. А этим правительствам я доверяю.

Елена Завгородняя, город Золотоноша Черкасской области:

Учитывая обстоятельства в стране с коронавирусом, обязательно нужно вакцинироваться. Но люди, которые имеют сопутствующие болезни, должны пройти консультацию с врачами. Вакцинироваться в слепую нельзя.

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Лариса Мехеда, Одесса:

Я бы не вакцинировалась однозначно. Я этого боюсь и не доверяю.

Назар Белецкий, Львов:

Против китайской и российской вакцины. Иными можно, но и они под вопросом. Я не верю, что любая вакцина за это время прошла испытания.

Татьяна Полищук, Черкассы:

Буду вакцинироваться, но не русской. Если все мировые лидеры уже провакцинировались на камеру, то чего нам бояться.

Таисия Мамай, Харьков:

Я, пожалуй, буду вакцинироваться. Но не одна из первых. Хочу увидеть, какой будет результат.

Оксана Захарченко, Днепр

Я дважды переболела коронавирусом. Хотя имела легкое течение, последствия были плохие. Долго лечила желудок, у меня проблемы с давлением. Боюсь подцепить снова вирус, потому как только будет возможность получить вакцину, я это сделаю. Если можно будет не ждать осени, а приобрести в аптеке ранее, вообще замечательно. Направлю еще и всю семью.

Тарас Головко, Киев:

Я не верю нашей медицине и словам властей, что вакцина безопасна. Их действия по предотвращению распространения пандемии "убили" во мне доверие. Поэтому однозначно я не буду вакцинироваться.

Президент Украины Владимир Зеленский может вакцинироваться одним из первых, чтобы публично показать безопасность прививки. Президент заявил, что украинцы с недоверием относятся к прививкам.

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