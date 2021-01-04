99% эффективности: создали устройство для сверхбыстрой Covid-диагностики

Прибор эффективен на 99%. Фото: bilkent.edu.tr

В Турции создали прибор, который с помощью передовых оптических технологий выявляет Covid-19 за 10 секунд.

Для диагностики используют образец слизистой оболочки ротовой полости, заявили ученые Билькентского университета.

"Путем динамического приема флуоресцентного сигнала через микросхему обнаружения возбудителей, разработанную специально для устройства биосенсора, патогены обнаруживают в течение 10 секунд", - говорится на сайте университета.

В отличие от ПЦР-тестов, система базируется не на репликации образцов, а на выявлении присутствия или отсутствия вируса. Прибор эффективен на 99%.

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Испанские ученые из Политехнического университета Валенсии разработали устройство, которое позволяет обнаруживать коронавирус в воздухе.