90% всех случаев: в ООН рассказали, где чаще всего заражаются коронавирусом

В больших городах чаще всего заражаются коронавирусом. Фото: pixabay

Доклад об интенсивности распространения коронавируса в мире представили в ООН.

В организации пришли к выводу, что эпицентром пандемии стали мегаполисы, пишет "Уніан".

"На крупные города приходится 90% всех случаев. Большие города бывают уязвимыми из-за их организации, особенности условий жизни, работы и передвижений их жителей ", - сообщили в исследовании ООН.

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о необходимости защитить наиболее уязвимых жителей мегаполисов. В частности, следует, по его словам, создавать приюты и новые дома для бездомных.

"Это наш шанс сделать мир лучше, чем до пандемии, создать более устойчивые, инклюзивные и экологические города", - сказал он.

В больших городах, где уже выработался коллективный иммунитет к коронавирусу, 2-й волны эпидемии не будет. В то же время осенью не избежать увеличения респираторных болезней. По мнению вирусолога Михаила Щелканова, как проявит себя коронавирус в этот период, пока неизвестно.