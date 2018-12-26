5 способов обмануть голод

Если вам захотелось съесть пирожное – нюхайте ваниль, ванильный запах сможет утолить это желание без ущерба для диеты.

Существует несколько простых и очень действенных методов, которые помогут быстро победить чувство голода без вреда для здоровья, пишет tochka.net.

Как обмануть чувство голода при помощи частого питания

Многоразовое питание с небольшими порциями поможет перебить аппетит. Лучше кушать понемногу и часто, до 5-6 раз в день, чем сохранять режим 2-3 приемов пищи. При этом приходит чувство насыщения, а желудок не растягивается. Увеличьте длительность приема пищи до 20 минут. Есть мнение, что именно после 20 минут непрерывного жевания мозг получает информацию, что тело насытилось, а если вы обычно расправляетесь с блюдом быстрее этих 20 минут, то мозг будет продолжать стимулировать легкое чувство голода. Так что почаще посматривайте на часы.

Как обмануть чувство голода перед сном

Стакан несладкого чая, узвара, травяного отвара или даже простой воды с добавлением лимонного сока поможет притупить чувство голода, которым многие из нас грешат как раз перед сном. Перед тем как забраться под одеяло, примите теплую ванну с маслом лаванды. Это избавит вас от чувства голода и обеспечит крепкий сон. Нет времени принимать лавандовую ванну? Выпейте на ночь 1 стакан теплого нежирного молока (или воды) с 1 чайной ложкой меда. Эффект будет такой же.

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Как визуально обмануть чувство голода

Хитрый психологический маневр заключается в том, чтобы для приема пищи выбирать небольшую посуду. Благодаря этому простому обману зрения будет казаться, что тарелка полная. Переедания точно не случится, а чувство голода уйдет.

Как обмануть чувство голода при помощи цвета

Теплые оттенки красного, оранжевого и желтого цветов разжигают аппетит. Зеленый и голубой наоборот успокаивают. Поэтому надо стараться избегать использования этих цветов на рабочем месте или на домашней кухне.

Как обмануть чувство голода при помощи запаха

Считается, что некоторые ароматы способствуют снижению аппетита. Совет для сладкоежек - нюхайте ваниль. Если вам захотелось мороженого или шоколада, ванильный запах сможет утолить это желание без ущерба для вашей диеты. Оказывается, он воздействует на определённые участки мозга и таким образом может "обмануть" ваши рецепторы, предполагают учёные. Причём сработать может что угодно – от геля для душа, до ароматических свечей с ароматом ванили. Кстати, основываясь на этом свойстве ванили, исследователи уже приступили к изготовлению специальных спреев, понижающих аппетит. Можно также немного пожевать кофейное зернышко или щепотку молотой корицы. А вот специи, разжигающие аппетит, лучше пока спрятать подальше.

Вы наверняка замечали, что когда нервничаете, вам хочется есть. Объясняется это тем, что в состоянии стресса наш организм вырабатывает огромное количество кортизола – гормона, участвующего в обмене веществ. А это, в свою очередь, препятствует образованию лептина – другого гормона, который отвечает за чувство сытости. Таким образом, чем чаще мы нервничаем, тем сложнее нам избавиться от чувства голода. Бороться с нервным напряжением можно по-разному. Медики советуют для этого несложную дыхательную гимнастику: вдохните и постарайтесь выдохнуть так сильно, как только можете. При этом считайте до 5 и постепенно расслабляйте плечи и руки. Затем глубоко вдохните, опять же на счёт 5, и задержите дыхание секунды на 4. Повторяйте упражнение в течение 5 минут. Такую гимнастику надо делать два-три раза в день или всякий раз, когда вам захочется перехватить чего-нибудь вкусненького.